Salvi pasa de la alegría al susto

Salvi Sánchez se convirtió en el gran protagonista del partido que sacó adelante el Cádiz CF en San Mamés por su gol, que significa un triunfo, y la lesión que le obligó a dejar el encuentro en el descanso.

El extremo sanluqueño afirmaba en primer lugar que “era importantísimo sumar los tres puntos; ha sido ante un rival duro que cede muy pocos puntos en casa”. “Dejar la portería a cero y sumar los tres puntos es fantástico”.

Salvi iba un poco más lejos al puntualizar algunos aspectos del juego del Cádiz CF. “Si analizamos el partido, vemos que es el que todos queríamos jugar. Las sensaciones han sido muy buenas”.

De la acción del gol, dijo que “esta vez ha ido para dentro, pero por encima de todo se encuentra el trabajo del equipo”, añadiendo que la victoria tiene un valor anímico importante. “Nos da ese plus para seguir en esta línea con buenos partidos; estos puntos son una ayuda enorme”.

Para acabar, ante la cámara de Gol TV, el atacante del Cádiz CF explicaba lo sucedido en el golpe que obligó a que fuera sustituido en el descanso. “He sufrido una conmoción y al entrar al vestuario me encontraba mareado, por lo que el médico decidió que no siguiera jugando y me quedara dentro”.

Álex: "Hemos leído muy bien el partido, con inteligencia"

El mediocentro madrileño del Cádiz CF analizó la victoria ante el Athletic para los medios del Cádiz CF al finalizar el encuentro en San Mamés. “Gran victoria, muy merecida, muy trabajada y llevábamos mucho tiempo esperándola. Es muy importante para nosotros”, dijo.

El jugar por delante de los centrales. “Los cadistas saben que puedo jugar en muchos sitios, me siento cómodo en cualquier sitio en el centro del campo. Me encuentro muy bien, muy cómodo y si vienen resultados positivos pues perfecto todo”.

Papel del equipo en el partido. “Hemos leído muy bien el partido, hemos sido inteligentes de principio a fin. Encontrarnos con el gol tan pronto nos ha servido porque el equipo sabe defender bien y la intensidad ha sido la correcta”.

Sumar de tres es complicado. “Esto es Primera División, es muy complicado todo. Hemos conseguido una gran victoria, hay que conseguir otra que será complicada en Getafe y cuando juguemos en el Mirandilla luchar para sumar de tres ante nuestra gente”.