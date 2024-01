Baraja: "El patrón de equipo del Cádiz no ha cambiado"

Rueda de prensa intensa en el rival del Cádiz CF, un Valencia donde Rubén Baraja ha tocado muchos frentes abiertos en el equipo a la espera de rendir visita al Nuevo Mirandilla. Después de dos triunfos consecutivos, el preparador del conjunto valencianista no quiere que nada ni nadie distraiga a los suyos.

"Estamos focalizados en Cádiz, es el partido más importante, en el que ponemos toda nuestra energía", pasando por encima del tema de los refuerzos después de la presencia de Corona en Sevilla para ver a Rafa Mir, objetivo del Valencia. "No tengo constancia de que se haya cambiado el plan para este mercado", apunta en cuanto a que la llegada del ariete sevillista depende de alguna salida.

En cuanto a la actualidad deportiva del rival del Cádiz CF, Baraja ha descartado a Roman Yaremchuk para el encuentro, por la gripe y la fiebre de estos dos días, además de Amallah y Diakhaby -en la Copa África- y Almeida, lesionado de larga duración.

Una cita clave para seguir creciendo hacia la zona media-alta. "Sabemos que el Cádiz en su campo, a pesar de que no está consiguiendo buenos resultados, es un equipo muy intenso, tiene virtudes, hace cosas bien, te lleva a jugar al límite. Tenemos que afrontar el partido como se merece, tenemos que estar fuertes y concentrados, sobre todo al inicio del partido, en la estrategia porque es un equipo que te hace mucho centro lateral y con la intención de ganarlo, que es nuestro pensamiento mañana".

Altas y bajas. "Salvo lo de Roman, que pensábamos que su evolución iba a ser mejor, la gente que está en la Copa África volverá cuando terminen sus compromisos. Y André Almeida sigue su marcha. El resto de los compañeros están bien. Mi planteamiento está en focalizar el partido de mañana que es el más importante. Tiene una importancia vital, es un partido que nos interesa mucho porque si conseguimos ganar es un paso adelante. Es un reto ganar en Cádiz, es muy difícil y es un reto saber afrontarlo como equipo".

A por el tercer triunfo consecutivo, todo un reto. "Es un objetivo que tiene este partido. Haber ganado dos y poder ganar un tercero. Pero me concentro más en cómo poder hacerlo que en las consecuencias del resultado. Me centro en las opciones para poder ganar el partido. Ellos saben que para nosotros poder ganar en Cádiz sería positivo".

Refuerzos en el mercado invernal. "Nos focalizamos en la competición, no es momento de despistarnos con estas cosas. Esta es mi mentalidad, si piensas en otras cosas, te puedes despistar. Tenemos a casi todos disponibles y quiero sacar el máximo rendimiento a los que tenemos. No puedo valorar situaciones que no se han producido y no sabemos si se van a producir. Estamos enfocados en el objetivo y en el modo de conseguirlo. Queremos ser optimistas y ambiciosos incluso para pensar que podemos hacer una segunda vuelta positiva".

También 'pasa' por el momento de la Copa del Rey. "Enfocamos todas las energías en el partido de Cádiz de mañana. Tenemos que poner toda nuestra energía en el partido de Cádiz. El partido más importante es el de mañana".

La lectura de las características del Cádiz CF. "Ellos utilizaron bien sus armas para ponerse por delante en el marcador. Es un equipo que es solidario, se defiende bien. Debemos poder tener opciones en el partido. El curso pasado nos marcaron el segundo gol al principio de la segunda parte. El patrón de equipo del Cádiz no ha cambiado, con el mismo entrenador, con jugadores y un estilo similar. Es una buena referencia el partido del año pasado para saber qué cosas no hicimos bien y qué cosas podemos mejorar. Jugar en este tipo de ambientes, como hicimos en Vallecas, con el público que está muy encima, saber adaptarnos".