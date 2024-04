Adelante Cádiz denuncia que el PP no convoca el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz

La portavoz local de Adelante Andalucía Cádiz, actual consejera delegada y ex presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, se ha preguntado en una nota de prensa "cuándo el actual presidente de la empresa municipal, José Manuel Cossi, piensa convocar un Consejo de Administración para informar sobre el tarifazo del agua, las obras del colector de Santa María o las medidas frente a la sequía, entre otros asuntos, ¿o es que hemos vuelto oficialmente a los tiempos del oscurantismo del PP en Acasa?". Fernández ha alertado de que, desde la llegada del PP de Bruno al Ayuntamiento, "nos estamos enterando de lo que hace la empresa pública a través de la prensa y no en los Consejos de Administración, que no se convocan desde hace meses".

La portavoz ha dado cuenta, además, de que "ha desaparecido numerosa información, que antes se proporcionaba en un ejercicio de transparencia con la ciudadanía, de la página web de Aguas. Tampoco sabemos nada sobre el estado en que se encuentra el Suministro Mínimo Vital, si se está manteniendo el trabajo coordinado con Asuntos Sociales o si sigue el seguimiento de los casos más complicados. También si piensan darle uso a la herramienta consultiva del Observatorio del Agua, uno de los pocos que hay en España, y que le puede servir al Equipo de Gobierno para tomar decisiones de manera participativa en relación a la sequía, por ejemplo. Por otro lado, nunca supimos nada sobre si se ha cubierto en algún momento y de qué manera la plaza de periodista que estaba de baja por maternidad y que fue denunciado por la Asociación de la Prensa de Cádiz".

En este sentido, la portavoz ha recordaro que "esto es radicalmente opuesto a lo que hacíamos en el anterior mandato, cuando nos reuníamos periódicamente, ya que no se daba ningún paso estratégico sin la información previa a sus consejeros y consejeras". Para la consejera de Aguas, "mucho nos tememos que estemos dando pasos atrás para volver a la época oscura de desinformación de la empresa que permitió que se produjeran casos como el del pago de la tesis de Romaní, la desinformación ciudadana sobre el caso del agua en Loreto o las contantes inundaciones cada vez que llovía por falta de mantenimiento e inversiones en infraestructuras, como ya estamos denunciando, por ejemplo con el colector de Santa María".

Asimismo, la portavoz ha expresado su temor por el futuro de la gestión de la empresa tras la última reunión que tuvo el alcalde con el operador privado de aguas ASA (Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Andalucía).

Por último, la consejera de Aguas ha lamentado que se "esté contraviniendo las recomendaciones de todos los operadores de agua pública, que entienden que la transparencia es un pilar fundamental en cualquier empresa que gestione algo tan importante como un bien de primera necesidad como es el agua y que, de la mano de AEOPAS (Asociación Española de Abastecimientos y Saneamientos Públicos de Andalucía), obtuvimos resultados tan positivos como el reconocimiento del Relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento que sitúa a Cádiz a la cabeza de España en número relativo de fuentes para beber, entre otros ejemplos".