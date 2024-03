El agua subirá en Cádiz 5 euros en la factura bimensual "en el peor de los casos"

Tras el anuncio del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) de la subida de tasas que le cobra a los ayuntamientos por la situación de alarma hídrica que vive la provincia de Cádiz, el alcalde de la capital, Bruno García, ha anunciado que su equipo está "analizando" el impacto de esta decisión en el recibo de los ciudadanos pero que "en el peor de los casos" este incremento será de 5 euros en la factura bimensual.

Además, el primer edil ha asegurado que retrasará la puesta en marcha de esta medida "lo máximo posible" y se realizará con sensibilidad a las familias y colectivos más vulnerables de nuestra ciudad con la idea de que esta subida tenga "el menor impacto posible" en sus bolsillos.

Eso sí, advierte García, "no vamos a quebrar Aguas de Cádiz porque es el futuro nuestro también". "A veces hay que subir los precios para darle viabilidad a Aguas de Cádiz porque si no se la damos, entonces el problema lo tiene toda la ciudad de Cádiz. Por eso vamos a analizar la situación, vamos a estudiarla y vamos a intentar aplazar esta subida lo máximo posible buscando fórmulas para que tenga el menor impacto posible en las personas más vulnerables, y eso es lo que vamos a hacer en estos días, semanas, pero también dando viabilidad a la empresa Aguas de Cádiz", ha insistido.

Críticas a la anterior gestión del Consorcio

Además de precisar la incidencia en el recibo de los gaditanos de la subida de tasas del agua a los ayuntamientos, el alcalde de Cádiz ha aprovechado para hacer una crítica a la gestión anterior del Consorcio, en la línea de las declaraciones del propio presidente del CAZG, Andrés Díaz, que justificaba esta subida tanto "por el incremento también de la energía y de los productos químicos utilizados en el tratamiento del agua", como por "los costes de mantenimiento de unas instalaciones bastante deterioradas por la escasa inversión realizada a lo largo de los años".

En palabras de Bruno García: "La realidad es que entonces no se tomó en serio de lo que estaba pasando en torno al agua, tal es así que no se han hecho inversiones, prácticamente ninguna, ni nada de mantenimiento. Y cuando hemos llegado al Consorcio los que ahora somos parte, nos hemos dado cuenta que no se ha invertido y que no se han puesto solución a los problemas. Por eso, después de muchos análisis de la situación, el Consorcio nos han subido el precio, por eso y porque, también hay que decirlo, han subido los costes en el tratamiento del agua".

Hay que recordar que el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha concretado un incremento de las tasas que cobra a los consistorios gaditanos de 31,6 céntimos el metro cúbico, prácticamente el doble, pues desde 2017 se encontraba en 15 céntimos. En esta tasa van incluidas también los cánones de trasvase y de regulación, que hasta ahora "pagaban los vecinos directamente a los ayuntamientos y los ayuntamientos a la Junta". Sin embargo, este año "la Junta nos obliga a nosotros a ser los pagadores". Por ello, "había que incrementarlo en el pago de la tasa", según explicó este martes el presidente del Consorcio.

Una subida que, como ha dicho Bruno García, en Cádiz tendrá un impacto en la factura de 5 euros en la factura bimensual "en el peor de los casos", aunque todavía el incremento definitivo no está fijado.