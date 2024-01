Sergio, ante el enésimo volver a empezar en el Cádiz CF

Rueda de prensa de Sergio González, entrenador del Cádiz CF, en la previa del choque de su equipo contra el Valencia este domingo (16:15 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla, donde habrá en juego algo más que tres puntos por la delicada situación de los amarillos.

Estado anímico de la plantilla. "Ha sido una semana en la que los primeros días han sido de luto por el partido que hicimos en Granada porque no era lo que pretendíamos hacer. Al final nos hemos tenido que recomponer sabiendo que el fútbol es cada semana. Es verdad que somos conscientes de que en el mes de diciembre estábamos dando buenas sensaciones, que no resultados, pero en Granada fue un socavón, un hoyo muy gordo. Tenemos otra oportunidad, ante el Valencia, en la que queremos reivindicarnos y quitarnos ese mal sabor de boca en mayúsculas que nos dejó el partido de Granada. Queremos hacerlo ante nuestra gente y tenemos confianza plena en conseguir esa victoria que necesitamos".

La imagen de Granada. "El fútbol es lo último que ha pasado y no nos deja ver nada más. Al final lo que queremos y necesitamos todos es ganar. En diciembre con ese sistema 4-4-2 y dos puntas el equipo estuvo mucho más cerca de ganar todos los partidos. Yo creo que no es culpa del esquema. No estamos acertados y estamos encajando muchos goles, y eso es lo que debemos mejorar. No estamos acertados en las sensaciones ni en las áreas. El equipo sabe cuáles son sus fortalezas y su estructura es la que te ayuda a ganar".

El rival. "El Valencia es un equipo muy sólido y ordenado. Baraja ha encontrado la lleva perfecta para sacar un gran rendimiento. Cada jugador sabe su rol y lo que debe hacer, y su línea defensiva es sólida porque está encajando pocos goles. Dos pivotes muy equilibrados que dan estabilidad, las bandas muy interesantes y con velocidad, y arriba tiene dos futbolistas que pelean todos los balones. Es un equipo que ha encontrado su camino, pero sabe que enfrente tiene un rival dolido que tiene que ganar de una vez por todas".

La afición, su papel con el Cádiz CF. "Después de esta racha es complicado pedirles algo. Que se olviden de lo pasado, focalizarnos en que es una obra de teatro nueva y que eso es lo más importante. Estoy convencido de que van a responder y que la sensación sea que el equipo está apoyado por su afición. Con el empuje de ellos nos vamos a liberar y vamos a hacer un partido importante".

Estado delicado que ha vivido otras veces. "Es una situación límite. No te gusta llegar a estas situaciones y por el hecho de haberlas vivido otras veces no es distinta. Sí es verdad que sabes que pueden pasar, pero tenemos la estabilidad y el equilibrio perfecto para cambiarla. Somos capaces de aislarnos y estamos focalizados en hacer una gran semana de trabajo. Siempre transmitimos alegría, pero es una realidad que tienes que saber convivir con este tipo de situaciones. El partido es transcendente pero vamos a disfrutarlo porque estamos en esa posibilidad".