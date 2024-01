La baja inesperada del Cádiz CF para esta jornada

La actualidad del Cádiz CF viene marcada esta jornada por una ausencia inesperada que afecta a uno de los extremos del equipo. Un puesto en el que las cosas no están saliendo tan bien como cabía esperar.

Iván Alejo regresará a la convocatoria y al once después de cumplir el encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que Rubén Sobrino estará en la grada debido al primero de los dos partidos de castigo por su expulsión en Granada.

A pesar de susto que dio al parar en un entrenamiento reciente, Brian Ocampo está apto para la cita con el Valencia, tal y como ha reconocido el técnico del Cádiz CF. "Brian Ocampo está bien. No estuvo el otro día en el entreno pero forma parte del proceso que está siguiendo. Está bien para jugar", explicaba Sergio González.

A nivel de ausencias, recordaba que "Roger y Sobrino están fuera y ayer Darwin (Machís) tuvo un pinchazo en el isquio; le van a hacer pruebas pero para este fin de semana no está". Por lo tanto, el venezolano es la baja inesperada para el primer compromiso de la segunda vuelta. No está siendo un buen año para Machís a pesar de que Sergio González le da continuidad, ya que el rendimiento del atacante no va en sintonía con las expectativas creadas cuando se cerró su cesión el pasado verano.

Las novedades en forma de altas y bajas no quedan claras en cuanto a que se vayan a notar en la alineación. "Al final en el mundo del fútbol hay futbolistas que tienen más oportunidades que otros, pero nuestra labor está en ver el momento y lo que debemos cambiar. Pero insisto en que el último partido nos hace mucho daño. No tenemos que tirar la puerta y la casa al suelo. Ver el estado de cada futbolista y elegir al futbolista que crees que va a ser importante. Desbloquear la mente y ver qué futbolistas nos van a ayudar".

Otro asunto llamativo en el Cádiz CF apunta a aquellos jugadores ya recuperado de lesiones que están teniendo muy poca aparición en las alineaciones. "Son decisiones técnicas y no puedo valorar el matiz de cada futbolista. Sergi (Guardiola) está entrenando mejor, Brian (Ocampo) está en ese proceso. Son decisiones técnicas que tomo yo. Me puedo equivocar, claro que sí, pero sacamos al futbolista que pensamos que es el mejor en ese puesto".