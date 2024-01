El ex futbolista del Cádiz CF Alberto Perea inicia su primera etapa en el extranjero

El ex futbolista del Cádiz CF Alberto Perea no ha tardado en resolver su futuro tras quedarse sin equipo. El atacante no tenía oportunidades esta temporada en el Granada y tras una primera parte casi inédito era carne de salida en el mercado de invierno.

El club rojiblanco anunció el despido del albaceteño el pasado 8 de enero y dos días después ya se conoce el nuevo destino del futbolista.

A sus 33 años, Alberto Perea inicia su primera aventura en el extranjero después de haber desarrollado su carrera en el balompié español. Se inició en el Albacete y no tardó en saltar al filial del Atlético de Madrid. Debutó en Primera con el cuadro colchonero de la mano de Quique Sánchez Flores en la temporada 2010-11 y el siguiente cursó firmó por el Rayo Vallecano, en el que militó tres años.

El recorrido del talentoso jugador continuó en el Llagostera (Segunda División) y bajón escalón más cuando perteneció al Olot (Segunda B) antes de tomar impulso en el filial del Barcelona. Tras destacar en el conjunto azulgrana, el Cádiz CF se hizo con sus servicios y perteneció cinco campañas a los amarillos con una breve cesión al Extremadura en el segundo tramo del ejercicio 2018-19.

Perea participó en el ascenso del Cádiz CF a Primera en 2020 y tras una temporada con cierto protagonismo en la élite, fue perdiendo peso en el equipo hasta que se marchó al Granada (Segunda) en la 2022-23 y celebró un nuevo ascenso a la máxima categoría.

Sin sitio con el cuadro nazarí en la élite, fue despedido y ahora firma por el Anorthosis, conjunto de Chipre que ocupa el segundo en la clasificación de la liga de su país. Su primera experiencia fuera de España obedece en buena medida a la cuota española que forma parte del equipo chipriota. El entrenador, David Gallego, es español y también lo son Fran García, Salva Ferrer, Sergio Tejera, Miguel Ángel Guerrero, Sergio Castel y Sekou Gassama.