Sergio González vive su momento más delicado mientras hace historia en el Cádiz CF

El mes de enero está ligado en el fútbol al mercado de fichajes de invierno. Los equipos tienen la oportunidad de retocar sus plantillas para afrontar la segunda parte de la temporada, cuando está en juego el cumplimiento los objetivos. En el caso del Cádiz CF, enero también está unido a un movimiento de calado que se produjo hace un par de años.

El 9 de enero de 2022, el conjunto amarillo abría la segunda vuelta de la campaña 2021-22 con una derrota en el campo del Osasuna que terminó de provocar un relevo en el banquillo. La larga etapa de Álvaro Cervera llegó a su fin tras aquel encuentro y el club, tras proceder a su destitución, se hizo con los servicios de Sergio González. El despido y el aterrizaje en un mismo día: el 11 de enero.

El actual entrenador cumple esta semana dos años en el cuadro gaditano. Su trayectoria desde entonces no puede ser más positiva. Ha conseguido salvar dos veces al equipo, ambas en la última jornada: una de manera agónica cuando el Cádiz CF no dependió de sí mismo y otra de forma más tranquila al no tener que mirar otros resultados.

Pero la situación en su tercera campaña como cadista no es nada buena. Sergio González vive su peor momento desde que llegó a la entidad con sede en el estadio Nuevo Mirandilla. La continuidad de los entrenadores está en función de los resultados y el Cádiz CF encadena 15 partidos de Liga consecutivos sin ganar. Esa racha tan negativa conduce al equipo a la zona de descenso en el ecuador del campeonato después de sumar sólo 15 puntos en la primera vuelta.

El presidente, Manuel Vizcaíno, ha apoyado públicamente al técnico y ha asegurado que seguirá pase lo que pase en el encuentro ante el Valencia. Pese al respaldo del máximo responsable del club, los marcadores de los próximos partidos serán los que definan el futuro del 'míster'. Él es el primero en ser consciente de la difícil situación.

El técnico cumple dos años en un contexto complejo y a la vez con se dispone a hacer historia en el Cádiz CF. El próximo domingo 14, en el choque frente al conjunto che, alcanzará a Víctor Espárrago como el entrenador cadista con más partidos en Primera División (los dos con 76) y superará esa cifra si conserva su puesto al menos una jornada más.

El actual inquilino del banquillo podrá igualar además al uruguayo en número de victorias de los amarillos en la máxima categoría del fútbol español que está fijada en 19. Sergio González lleva 18 y cuatro meses después afronta una nueva oportunidad de llegar a esa cifra.