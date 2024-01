Akapo cuenta su paso por el Cádiz CF: la mejor afición de España, el motivo del despido de Cervera...

Carlos Akapo militó tres temporadas en el Cádiz CF en las que fue de menos a más. Llegó lesionado en la campaña 2019-20 e la que jugó poco aunque participó en el histórico ascenso a Primera División. Su mejor curso fue el 2021-22 (en la máxima categoría) en el que fue titular en 21 de los 25 partidos Liga que jugó.

El lateral derecho acabó contrato el 30 de junio de 2022 y aunque su deseo era continuar no hubo acuerdo con el club y prosiguió su carrera en el San José de la Liga estadounidense.

Akapo hace un repaso de su carrera en una entrevista en el canal de youtube de Offsider 40. Guarda un buen recuerdo de su paso por el conjunto amarillo y no duda en elogiar a la afición.

El jugador lo tiene claro: "La afición el Cádiz para mi es la mejor de España cien por cien, sin ninguna duda, es brutal. En Cádiz vas a todos lados y la gente es del Cádiz, Cádiz, es brutal. Ibas por Cádiz y después de ascender y te conocía todo el mundo. A veces me confundía con Choco Lozano.

En Cádiz "he hecho muchas amistades de verdad, había muy buen ambiente. Pasé de Huesca con el frío a Cádiz con el clima que tiene y el ambiente que acompañaba porque subimos a Primera".

Akapo tiene muy presente su etapa de amarillo. "Tuve la suerte de llegar al Cádiz y subir". Tras el ascenso, la entidad cadista no tenía clara la continuidad del futbolista. "Mi representante me contó que el club dice que a ver si buscamos una salida, estaban en duda conmigo, pero dije que me quedaba porque quería demostrar, sé lo que valgo y con Cervera, que era intenso como Anquela pero por dos".

De Cervera cuenta que es un entrenador "que te llevaba muchas veces al límite, pero bien. Había alguna vez que saltaban chispas".

Recuerda el lateral que e la temporada 2021-22 llega un momento en que en el club llegan las dudas con Cervera. "Había un poco de degaste del entrenador. Entre que él con confiaba mucho en alguna gente y con el presidente no tenía una relación muy buena... fue un cúmulo de todo y él no supo llevar el grupo, se le fue el grupo no ayudó pero no le hizo la cama al entrenador, no había feeling... se juntó todo. Para la afición del Cádiz era dios y le doy las gracias por jugar con él y demostrarle, es un buen entrenador".

No tiene muy buen recuerdo de su final en el Cádiz CF cuando a su entender el club no quiso renovar su contrato después de una temporada y cuando estaba lesionado. "No se hace la renovación, al representante no le cogían el teléfono y cuando se lo cogieron dijeron que ya tenían otra opción. Estás lesionado y no vales una mierda. Recién lesionad es jodido. Nadie piensa en ti, el que te deja tirado que es el club no mira la persona, sólo lo económico. Pocos gestores en el fútbol tienen parte humana".

La entrevista completa se puede ver en este enlace.