El Cádiz CF tiene un problema en el centro del campo

El Cádiz CF ha realizado una de las peores primeras vueltas de su historia en Primera División. Así lo reflejan las cifras. Sólo dos victorias en 19 jornadas, lleva 15 partidos seguidos sin ganar y ocupa la 18ª posición, en zona descenso, como consecuencia de una pobre cuenta de 15 puntos de 57. Las alarmas están encendidas a modo de aviso.

La realidad es que, números en mano, el conjunto amarillo no funciona. El fútbol de alta competición consiste en ganar. Es lo único que vale y el Cádiz CF lleva más de cuatro meses sin hacerlo. Hay retroceder hasta el pasado 1 de septiembre para dar con el último éxito (aquel 3-1 sobre el Villarreal).

Las carencias en el juego son evidentes. El dato más llamativo está relacionado con el gol. El Cádiz CF es el menos anotador del campeonato con sólo 14 tantos en la primera vuelta.

Los problemas en ataque saltan a la vista pero las miradas no se puede dirigir sólo a los delanteros. Uno de las mayores dificultades están en un centro del campo que no está dando la talla. No hay liderazgo en la centralita. No hay un jugador capaz de tomar el mando. No hay conexión el ataque. Escasea la calidad.

Seis son los futbolistas en nómina que desempeñan la posición de medios. José Mari, el capitán, no cuenta para el entrenador y suma 12 minutos distribuidos en tres partidos.

Fede San Emeterio, después de una lesión que le mantuvo tres meses de baja, ha participado en tres envites antes de dañarse la rodilla y una vez recuperado no ha saltado al césped en la Liga pese a que lleva varias semanas disponible. Su condición de pivote defensivo quizás dificulte su reaparición dada la falta de creatividad del equipo.

Gonzalo Escalante no estaba haciendo una buena temporada antes de caer lesionado durante el parón del mes de noviembre. Jugó once partidos (siete como titular) sin ofrecer el buen rendimiento que sí dio en la segunda parte del pasado curso cuando llegó cedido. Ya está recuperado y es necesaria su mejor versión en la segunda parte del curso en la que el Cádiz CF luchará por la salvación.

Álex Fernández vivía en la suplencia hasta que el cúmulo de bajas le abrió las puertas de la titularidad después del parón de noviembre. En el once inicial en los últimos seis partidos, alternó dignas actuaciones con otras no brillantes.

Rominigue Kouamé fichó por el Cádiz CF el último día del mercado de verano y tardó en entrar en escena mientras pasó por el periodo de adaptación. Se lesionó en el parón de noviembre cuando ya empezaba disfrutar de la titularidad y una vez que vuelve a estar listo, de momento ejerce el papel de suplente como al principio de la temporada. El maliense ha dejado pinceladas de su buen hacer pero sin la regularidad necesaria.

Rubén Alcaraz es el 'alter ego' de Sergio González en el campo. El único medio fijo en el once, titular en todos los encuentros de la primera vuelta salvo uno que se perdió por sanción. Está llamado a ser el jefe de la medular pero su rendimiento es una montaña rusa.

El centro del campo del Cádiz CF no es del todo fiable a día de hoy y el club debe decidir si busca un medio en el mercado de invierno o mantiene a los seis que ya están en la plantilla. No parece que sea la prioridad pero nunca se sabe qué puede suceder en enero, en plena etapa de movimientos.