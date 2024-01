Los cinco jugadores del Cádiz CF que se salvan de la quema en la primera vuelta

El Cádiz CF atraviesa el ecuador de la temporada 2023-24 en una situación complicada, ubicado en zona de descenso y obligado a reaccionar en la segunda vuelta si quiere continuar en Primera División la próxima campaña.

El equipo amarillo va a menos después de su prometedor arranque de Liga. Así lo reflejan los números. De siete puntos en los cuatro capítulos iniciales pasó a ocho en los 15 siguientes para un total de 15 puntos de 57. Una cuenta que se antoja escasa y una dinámica que no puede ser más negativa: acumula 15 jornadas consecutivas sin ganar en una racha que aún no está cerrada. La última victoria se remonta al pasado 1 de septiembre. La cosa no pinta bien a mitad de campeonato aunque tiene margen para remontar el vuelo.

La caída a la 18ª posición (la que abre la zona de descenso) por primera vez supone todo un aviso a un Cádiz CF que no termina de dar con la tecla. La clave está en ganar partidos (suma sólo dos triunfos ya lejanos en el tiempo) y no lo consigue. No sólo retrocede en la clasificación sino que se resiente la autoestima en el vestuario.

Las cifras reflejan el bajo rendimiento que en general está ofreciendo la plantilla. Entre lesionados, los que tienen pocos minutos y los que no dan la talla, son pocos los futbolistas que están a la altura.

Los jugadores que están rindiendo a buen nivel se pueden contar con los dedos de una mano. Son pocos en un grupo compuesto por 27 efectivos (25 con licencia profesional y dos sub'23).

Jeremías Conan Ledesma mantiene la línea del pasado curso, un seguro de vida en la portería aunque él no puede hacerlo todo. Cuando ha estado ausente (por lesión o por contraer matrimonio) ha ocupado su puesto David Gil. Aunque ha jugado poco (tres partidos de Liga completos y los últimos once de otro), el madrileño ha cumplido con creces cuando le ha llegado la oportunidad.

El único integrante de la defensa que se salva en la primera vuelta es Fali. Sólo él ha mostrado regularidad. Es el miembro de la plantilla con más titularidades junto con Rubén Alcaraz (18) y sólo se ha perdido un encuentro por sanción. Fali se emplea con seguridad y es un fijo en las alineaciones.

Iván Alejo parecía destinado a la suplencia antes del comienzo de la temporada pero se ha ganado el sitio en la banda derecha gracias a su doble función en defensa y ataque. Se esfuerza con disciplina para tapar al lateral del equipo contrario y pese a que le cuesta más arriba lleva un par de asistencias.

Chris Ramos es la referencia ofensiva del Cádiz CF. Es el máximo goleador del equipo con cinco tantos (tres de cabeza y dos con el pie) y el que más remata con 14 disparos. Destaca por su constante lucha y su fortaleza en el juego aéreo.