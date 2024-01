El extraño caso de Fede San Emeterio en el Cádiz CF

El Cádiz CF no está para tirar cohetes, por lo que resulta raro cada caso de un jugador que no juega cuando el equipo como colectivo no da la talla. Los suplentes con menos participación apenas han mejorado sus registros y hay situaciones más complejas, como es el caso de Fede San Emeterio.

El futbolista cántabro lleva una primera mitad de campaña marcada por las lesiones. Le ha costado ganarse un sitio en el once y sus números muestran la realidad: tres partidos de Liga y uno de Copa del Rey. A pesar de acumular sólo 193 minutos en mitad de temporada, Fede San Emeterio puede presumir de haber anotado dos goles; uno en la primera jornada para tumbar al Alavés, y otro en la Copa del Rey en el feudo de la Arandina, que sirvió de poco porque el Cádiz CF quedó eliminado contra un equipo de Segunda Federación.

Fede San Emeterio fue un deseo de Álvaro Cervera que se hizo realidad entre la marcha del anterior técnico y la llegada de Sergio González, que lo conocía perfectamente de la etapa de ambos en el Real Valladolid. De hecho, el actual preparador resultó clave para que la entidad amarilla acudiera de manera decidida a quedarse con la propiedad de este jugador.

Sin embargo, los problemas físicos le han acompañado más de lo deseado y al final su papel en el verde se ha visto muy condicionado. Llamado a ser la pareja de Rubén Alcaraz en el doble pivote, Fede se ha tenido que conformar con una aportación secundaria porque sus condiciones no le han dado para más.

La temporada pasada fueron 33 encuentros los que aguantaron sus piernas, con 24 titularidades, dentro de un rendimiento que se puede calificar de convincente. De ahí a que para esta campaña las expectativas resultaran elevadas.

Pero en el ecuador del curso, Fede apenas tiene protagonismo y tiene ante él un escenario cuanto menos extraño. Se recuperó de su última lesión hace algo más de un mes y, sin embargo, desde entonces sólo ha jugado la cita copera en el campo de la Arandina. El centrocampista del Cádiz CF ha formado parte de las últimas cuatro convocatorias, contra Osasuna, UD Las Palmas, Real Sociedad y Granada, pero Sergio González no le ha brindado ni un solo minuto. Alcaraz, que es pieza clave, y Álex Fernández, sin ser su fuerte el doble pivote, son los elegidos por el preparador catalán. Y a pesar de que el conjunto amarillo no funciona y ha caído a la zona de descenso, la suplencia de Fede abre la incertidumbre de si realmente el jugador no está bien para que asuma la responsabilidad sobre el terreno de juego.