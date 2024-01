La estabilidad en la banda derecha del Cádiz CF contrasta con los vaivenes en la izquierda: la duda del entrenador

El Cádiz CF se prepara para comenzar una segunda vuelta que se presenta decisiva en la pelea por la permanencia en Primera División. Está obligado a dar un paso al frente para salir de la zona de descenso. La clave está en ganar.

El conjunto amarillo realizó el miércoles 10 de enero el segundo entrenamiento de la semana (trabajó el lunes y descansó el martes) con la mente puesta en el importante partido contra el Valencia que se disputa el domingo 14 en el estadio Nuevo Mirandilla.

El habitual calentamiento dinámico junto con ruedas de pases y rondos dio paso al desarrollo de ejercicios de posesión balón por equipos, situaciones de transición y finalizaciones. La sesión realizada en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) concluyó con partidos de corta duración en espacios reducidos.

Una de las principales dudas que Sergio González debe resolver estos días afecta de lleno a la banda izquierda. La derecha no ofrece dudas con el regreso de Iván Alejo tras cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones.

La estabilidad en la derecha contrasta con los vaivenes que se producen en el costado izquierdo durante la campaña en marcha. Iván Alejo es fijo en un lado (15 titularidades en las 19 jornadas de la primera vuelta), mientras que en el otro no hay un inquilino claro. El interrogante estará abierto hasta una hora antes del choque frente al cuadro che.

Darwin Machís, Robert Navarro, Rubén Sobrino y hasta Lucas Pires se ha repartido la izquierda en el once inicial en la primera parte de la Liga. Brian Ocampo también está disponible tras superar una lesión grave y puede ser titular cuando el cuerpo técnico lo vea apto para ofrecer un buen rendimiento durante un tiempo prolongado. Su presencia se reduce hasta la fecha a los minutos finales.

Con la baja de Sobrino por castigo federativo, el técnico pierde una opción para la próxima cita liguera. La incógnita sigue abierta porque Machís no termina de desplegar una buena versión y Robert Navarro no tiene muchas oportunidades en el once inicial. A priori, uno de los dos estará en el once el próximo domingo salvo que haya sorpresa con Brian Ocampo.

El extremo venezolano es el que más veces ha ocupado la banda izquierda en los duelos disputados en casa (siete de nueve) pero su escasa aportación genera no pocas dudas. Eso sí, los tres goles que lleva los marcó en el santuario cadista: dos al Villarreal y uno al Sevilla.