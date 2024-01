La gripe pasa factura al rival del Cádiz CF

El delantero ucraniano Roman Yaremchuk, enfermo por gripe, fue la única ausencia del entrenamiento de este viernes del equipo que dirige Rubén Baraja, que ya prepara el partido que el Valencia disputará este domingo ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla (16:15 horas).

Baraja tendrá que esperar a la sesión de este sábado para conocer la disponibilidad del ucraniano de cara al encuentro ante el Cádiz CF, un choque para el que el Valencia llega con una dinámica positiva de tres victorias, aunque la última de ellas fuera en la prórroga ante el Cartagena, colista de la Segunda División.

El técnico vallisoletano sí contó con total normalidad con Pepelu, el mediocentro de Dénia (Alicante) que se retiró el pasado domingo cojeando de Cartagonova, tras recibir un golpe en el tobillo, aunque los servicios médicos descartaron cualquier tipo de lesión y el futbolista ya está en dinámica de grupo.

No obstante, con quien no pudo contar el vallisoletano fue con mediocentro portugués André Almeida, que sigue sin entrenarse con el resto del grupo y que no tiene fecha de recuperación, y tampoco con Mouctar Diakhaby, ni Selim Amallah, que seguirán sin ejercitarse con el Valencia al menos hasta el próximo día 23 al estar en la Copa África.