Cádiz CF: Sergio, emocionado por el apoyo de Vizcaíno

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, aprovechó esta semana el encuentro con los medios de comunicación para analizar la situación del equipo y realizar una nueva defensa a ultranza de la figura del entrenador, tan cuestionada en las últimas semanas por la mala racha que ha llevado al conjunto gaditano a caer a la zona de descenso.

El máximo mandatario respaldó la labor de Sergio González al tiempo que solicitó que todos estuvieran centrados en el duelo contra el Valencia y que dejaran de lado un posible ultimátum al preparador catalán, descartando que su fecha de caducidad dependa de no ganar este domingo al conjunto de la capital del Turia.

Estas manifestaciones de Vizcaíno salieron ayer en la rueda de prensa del técnico del Cádiz CF, que ante el momento tan difícil que vive a nivel profesional, valoró de manera muy positiva el cariño del 'jefe'. "No me hubiera gustado llegar al punto de que el presi tuviera que ratificarme, pero al final es una alegría inmensa y una responsabilidad todavía mayor".

Sergio González trasladaba las palabras del presidente más allá de una cuestión profesional, pues entiende que existe una dosis de aprecio personal mutuo. "Que tu presidente te refuerce de esa forma tan contundente es de agradecer. Me dolería fallar no solo al Cádiz sino a su presidente por todo su apoyo y confianza. Me emociona y me da esa fortaleza necesaria para afrontar el momento delicado que tenemos", indicaba el entrenador del Cádiz CF.

Si las palabras del presidente tienen la consistencia que se notaba a la hora de pronunciarlas, el puesto de Sergio González no corre peligro cuando acabe el choque de este domingo contra el Valencia (16:15 horas). Al menos tomando como referencia el mensaje de apoyo del dirigente sevillano, que en el palco será el que tenga que aguantar el 'chaparrón' si el marcador enciendo aún más a la masa social del equipo.