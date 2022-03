Awer Mabil: de un campo de refugiados a cumplir el sueño de ser futbolista

Awer Mabil se convertirá en el primer fichaje del Cádiz CF para la próxima temporada 2022/23. El club tiene atado el extremo, que acaba contrato con el Midtjylland danés el próximo 30 de junio y por tanto llegará gratis al conjunto amarillo.

El fútbol se convirtió en el asidero de la vida de una persona que tuvo una vida difícil en su infancia. Awer Mabil nació hace 26 años en un campo de refugiados de Kankuma, Kenia. Allí había llegada su madre, que ya estaba embarazada de él aunque no pudo hacerlo su padre, fallecido en la guerra que se había desatado en Sudán del Sur, de donde procedía su familia.

Allí creció Awer Mabil, en el campo de refugiados donde encontró en el fútbol a su mejor aliado. Empezó a jugar con cinco años en un contexto complicado. No fue una infancia fácil la suya.

"No fue una vida fácil. Fue muy muy difícil. Es como si no pudiera olvidar mi pasado, es difícil. Realmente no puedo hablar de ello". Es una vida difícil. Quiero seguir adelante si puedo, pero no lo olvidaré, contó en una ocasión al periódico 'The Guardian'.

Desde pequeño puso el foco en el fútbol, aunque ni siquiera tenía una televisión donde ver los partidos. Tenía que recorrer más de una hora a pie par dar con una.

Cuando era un niño se hizo seguidor del Manchester United y su ídolo fue Cristiano Ronaldo. "Quería ser como él", aseguró.

Su vida empezó a cambiar cuando tuvo la oportunidad de salir con su madre de Kenia para establecerse en Australia como refugiados.

En Australia encontró una vida mejor. Allí se centró en cumplir su sueño. De ahí la doble nacionalidad: de Sudán del Sur y australiana.

En su nuevo país, en el que que recaló con 11 años y con más calidad de vida, siguió jugando al fútbol, siempre apoyado por su madre, hasta que un día el Adelaide United se fijó en él. Se unió al filial y con sólo 18 años debutó en el primer equipo.

Awer Mabil empezó a sobresalir por su habilidad el regate, velocidad, buen golpeo de balón capacidad para poner centros al área, olfato de gol... Se estableció como futbolista gracias a sus aptitudes, con el fútbol empezó a ganarse la vida, dio el salto a Europa, recibió la llamada de la selección australiana... Y ahora, en un meses, se dispone a defender al escudo del Cádiz CF.