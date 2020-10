Arteaga, el del histórico gol del Cádiz CF en el Bernabéu

El Cádiz CF puede presumir de ser un equipo pequeño que en una ocasión puntuó en una visita al Real Madrid. Fue en la temporada 1991-92, el 2 de febrero de 1992. Los amarillos igualaron a las puertas del tramo final y salieron vivos, gracias a un 1-1, del siempre temible Santiago Bernabéu.

Aquella gesta del Cádiz, con el inolvidable Ramón Blanco en el banquillo, tuvo un nombre propio en Moisés García Fernández Arteaga, el autor del tanto que dejó un cabreo considerable en la afición madridista con su equipo y el entrenador, Leo Beenhakker.

Más de 28 años después, Arteaga, uno de los grandes que dio la cantera del Cádiz y un futbolista que triunfó y dejó huella en el Espanyol, habla para Diario de Cádiz de aquella tarde de febrero de 1992. Para empezar y dando muestras de tener una memoria exquisita, el gaditano recuerda que "la jugada de mi gol fue elegida como la mejor de la jornada por parte de Canal Plus". Y es que, desde el portero Szendrei, hasta ocho cadistas tocaron el balón sin que el Real Madrid lo oliera antes de que Moi Arteaga reventara la portería defendida por el ex cadista Jaro.

Aquel empate, aquel gol, aquella jugada... Lo cuenta el protagonista. "Llevábamos todo el partido cerradito atrás porque salir al ataque era una locura. Hicimos esa jugada sin perder el balón y al final llegué yo y la metí. Era un Cádiz parecido al de ahora, muy cerrado atrás y con mucha disciplina", explica.

Arteaga recuerda lo que significó aquel 1-1 en el Bernabéu. "Estábamos muchos jóvenes como Kiko, Mateos, Fali, yo..., y la sensación fue enorme. Ir al Bernabéu, marcar y empatar el partido era la hostia", añadiendo que "quedaba algo de tiempo y fue muy duro aguantar". "Te llegaban por todos lados; una locura".

Arteaga vivió como se quedó el Real Madrid tras el encuentro. "Sorprendido por completo. Creo que hoy las diferencias son menores porque, por ejemplo, un equipo como el Real Madrid ha perdido alguna vez en el campo del Levante. Entonces la diferencia era brutal. El Madrid y el Barça eran los únicos que peleaban los títulos; ni el Atlético ni nadie más".

El recordado extremo tiene mucha fe en el Cádiz y en Cervera. "El Cádiz está sorprendiendo, tiene mucha competitividad y quizás todos esperábamos menos. El equipo está respondiendo como vimos con lo de Bilbao, una pasada". Y entiende que es clave "estar muy cerradito atrás y cometer los menos fallos posibles". "Es complicado pero puede ser capaz de crear alguna contra".

Arteaga aconseja a los jugadores del Cádiz que "no tengan miedo a pesar de que muchos vienen de Segunda A y Segunda B; que disfruten el momento a pesar de que no es el Bernabéu". "Aunque creo que Valdebebas beneficia al Cádiz. Es verdad que el Madrid intimida en el campo pero el rival debe crecer y ponerse a su altura. En nuestra época no teníamos miedo y sí mucho desparpajo. Muy respaldados por gente veterana. Ya eso no se ve hoy en día, un equipo con tanta gente experta; por eso íbamos poco al ataque", recalca Arteaga, uno de los artífices del mejor Cádiz de la historia y el que puso la rúbrica a un gol muy recordado por lo que significó hace 28 años.

Especialista en marcar goles al Real Madrid

Moisés Arteaga se enfrentó al Real Madrid como futbolista profesional en infinidad de ocasiones por sus largos años en la máxima categoría. Y no sólo en su etapa como cadista, ya que sus nueve temporadas en el Espanyol y otra más en el Rayo Vallecano hicieron que fuera uno de los futbolistas clásicos en el balompié nacional.

Con la elástica periquita, el gaditano vio puerta con el equipo blanco en frente tanto en Liga como en Copa del Rey, lo que trae el mejor de los recuerdos para Arteaga. "Hasta jugando en el campo de Sarriá -estadio desaparecido del Espanyol- le hice un gol. Otra vez también cuando lo eliminamos de la Copa del Rey. Es cierto que se me ha dado bastante bien", recuerda el exquisito extremo zurdo sabiendo que en esos encuentros el aspecto motivacional corre mucho en favor del conjunto y el futbolista que, en teoría, es inferior.