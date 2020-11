El entrenador del Cádiz no ocultaba su decepción no ya por el resultado, una derrota que entraba dentro de lo posible, sino por la manera en que se produjo. Como ya había anunciado, Álvaro Cervera no se pronunció sobre la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Competición por sus declaraciones tras el encuentro con el Granada, castigo que no le impidió sentarse en el banquillo al haberlo dejado suspendido cautelarmente Apelación.

Clara superioridad de la Real Sociedad. "Ha sido un monólogo de la Real Sociedad, muy cómoda en el campo, creando peligro. Nosotros no sólo no hemos creado peligro sino que no hemos conseguido que no nos lo crearan. Han sido mejores en todas las facetas del juego".

Sin soluciones pese a los cambios. "El principal problema es que sacaban el balón desde atrás con mucha facilidad y por eso busqué algún cambio con gente más rápida para tener posibilidad de cortar el pase".

"Mi cara de preocupación es porque nos han hecho todas las ocasiones que han querido hasta que nos han metido uno"

Ausencia de los delanteros titulares. "Creo que no nos hemos acercado en todo el partido. Sólo hemos aparecido cuando ellos se han puesto por delante, que hemos jugado como ellos han querido. Echar de menos siempre se echa de menos a todos los jugadores que no están, pero no vamos a ganar los partidos porque metamos tres goles. Si conseguimos dejar la portería a cero, podremos, pero en esta ocasión no sólo no hemos estado bien en ataque sino que mi cara de estar preocupado es porque la Real Sociedad nos ha hecho todas las ocasiones que ha querido hasta que nos ha metido uno".

Plan de ataque. "El plan siempre es el mismo, lo que pasa es que cuando defendemos mejor tenemos más posibilidades de pillarles en una contra. Pero si no robas, entonces es más complicado porque posicionalmente no tenemos tanta calidad ni ese estilo de juego. Poder atacar se puede atacar contra todos los equipos, pero si defiendes bien. Si cortas en medio campo, se puede, pero si casi todos los ataques de la Real acababan en nuestra área, pues entonces es imposible".

Dar valor a los 14 puntos. "Cuando nos tocan estos equipos se empieza a ver la diferencia que hay entre unos equipos y otros. Hay que darle valor a lo que tenemos y pensar en rascar puntos donde podamos. Esto va a ser complicado".

"Las tarjetas condicionan, pero en el fútbol hay una cosa de la que no se puede hablar; no lo haré más, lo han conseguido"

Sustitución de Iza. "Llevaba tiempo inactivo y veía que le estaban superando, por eso busqué un refresco para que no entraran tan fácil por su lado".

Aparición de Malbasic en el once. "Ha sido imposible para él. Cuando eres delantero, si todas las pelotas te llegan divididas, imposible. Le habría venido mejor jugando con otro delantero, pero por circunstancias teníamos que jugar así. Nos dedicábamos a defender como podíamos y lo demás no eramos capaces de hacerlo".

Ahora, el Elche. "Son equipos más o menos parecidos a nosotros, pero también son partidos que te hacen daño si no consigues algo. Después viene el Barcelona, que también nos va a hacer sufrir mucho. No podemos meternos en un pozo porque luego cuesta salir. Cuando llegan rivales difíciles, hay que hacer las cosas bien, puedes perder pero hacer cosas bien. Este partido es del que más triste salgo porque no hemos hecho nada bien, y seguro que en alguna cosa somos mejores".

La Real, un candidato. "Estará por arriba y a equipos como nosotros nos obligará mucho, nos someterá. Seguro que va a estar por arriba".

Tarjetas a Garrido y Fali. "Condicionan, pero hay cosas de las que no se puede hablar porque en el fútbol hay una cosa de la que no se puede hablar. No creo que sea injusto o justo, sólo cosas de las que no voy a hablar más. Han conseguido que no vaya a hablar más de ciertas cosas".