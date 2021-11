Álex: "A día de hoy no hay movimiento para una renovación"

Álex Fernández está de moda estos días en el Cádiz CF por la consecución de su segundo Trofeo El Camaleón de Rota y por el debate de su renovación, que sigue parada estando cada vez más cerca la fecha del 1 de enero, a partir de la cual el jugador podrá negociar con otro club.

La situación entre el madrileño y la entidad gaditana no ha cambiado en las últimas horas, tal y como explicaba el futbolista en Onda Cero. "No tengo ninguna oferta sobre la mesa. Hace tiempo que hablamos de ello, pero sin entendimiento", eran las palabras de Álex, quien en las últimas horas se ha cruzado con el presidente, Manuel Vizcaíno, en la entrega del premio de la Peña El Camaleón. "La relación es buena y fluida, pero no hemos tratado el tema de la renovación. A día de hoy no hay movimiento para una renovación", apuntaba el centrocampista tras verse con el máximo mandatario en la entrega del galardón.

Una cuestión es el estado de la negociación, parada, y otra es el sentir de una y otra parte. Álex lo tiene claro. "Soy cadista y aquí he encontrado mi club y mi sitio. Me siento muy responsable del crecimiento del club y siempre estaré abierto a continuar y renovar, pero ambas partes debemos tender la mano. Con buena fe las dos partes, pues llegaremos a un entendimiento", apuntaba como balón al tejado del presidente del Cádiz CF.

Pero la realidad es que no hay avance ni contactos entre el club amarillo y el representante del jugador. Todo ello con algunos conjuntos a la espera de acontecimientos. "Hay equipos que me han llamado y saben mi situación. Como buen profesional escucho todo, aunque la prioridad se la doy al Cádiz. Ahora bien, no se pueden cerrar puertas. No voy a pararme porque necesito jugar, ser profesional e importante dentro de un club". No obstante, avisa que no tiene nada en firme. "No tengo preacuerdo con ningún club. He hablado con varios, sí, pero no haré nada a espaldas del Cádiz. Si no llego a un acuerdo con el Cádiz, el club sería el primero en saberlo", indica.

Llegado a este punto el futbolista del Cádiz CF deja lugar a la esperanza. "La puerta está abierta a posibles negociaciones. Estoy feliz en el Cádiz y tengo muy buena relación con Manolo Vizcaíno. Él también la tiene con mi agente y con mi familia, pero no hubo un movimiento oficial en los últimos meses. Me siento muy valorado en el club, pero es la primera vez en cinco años que no estoy seguro de mi futuro. Por eso estoy triste, pero a la espera de acontecimientos", finalizaba uno de los pesos pesados del vestuario.