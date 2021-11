José Mari y su constante lucha contra las lesiones

Uno de los grandes del vestuario del Cádiz CF que no para de hacer la cuenta atrás para volver a vestirse de corto y ayudar desde donde mejor lo hace, el césped. José Mari abre su corazón y su mente a lo que está por llegar para hablar de su cadismo y de lo que espera cuando el reloj como futbolista vuelva a ponerse en marcha.

El roteño tuvo la mala suerte de 'romperse' en el Trofeo Carranza y desde entonces aguarda con paciencia el día y la hora de estar entre los elegidos. Una situación que llega a desesperar pero de la que el roteño pretende salir más fuerte. Por el momento, la ampliación de contrato por parte del Cádiz CF es una señal de máxima confianza que refuerza su autoestima.

"Estoy muy contento por renovar con el club de mi vida en un momento muy difícil; se agradece sentir ese cariño y esa confianza. Estoy seguro que estos dos años van a ser preciosos y vamos a pelear porque el Cádiz siga creciendo en todos los sentidos".

El centrocampista mira hacia atrás para recordar años en los que el amarillo ya despertaba pasiones en su interior. "El inicio de todo fue un sueño bonito que no empezó con mi llegada al Cádiz. Fue cuando era un niño que siempre quería ponerme la camiseta del Cádiz. Fue un inicio bonito y estoy contento por dar el paso que di", explica.

Y reserva con cariño y orgullo su estreno en el Cádiz CF. "El debut en Carranza fue mi puesta de largo contra un un gran rival. Empatamos a cero contra el Girona haciendo un partido muy bueno".

"He tenido la mala suerte de levantarme año tras año de momentos duros porque es la forma de ser que tenemos nosotros"

En la carrera cadista de José Mari hay un momento cargado de dureza con Papu. Fue en La Romareda a finales de 2017. Una lesión grave que le obligó a parar algo más de ocho meses. "Fue el momento más duro de mi carrera sin duda. Un momento de miedo y de incertidumbre que me ha traído hasta aquí levantándome en cada golpe como he hecho siempre. He tenido la mala suerte de levantarme año tras año de momentos duros pero como he hecho otras veces me levanto porque es la forma de ser que tenemos nosotros". De ahí da el salto a la etapa actual para decir que le toca "luchar hasta el último momento". "Estoy en un momento de incertidumbre en el que no me cabe la menor duda que me voy a levantar más fuerte de lo que era".

El pivote del Cádiz CF gira la cabeza a la Liga, al objetivo del equipo. "Estoy convencido que con trabajo y aguantando momentos de dudas vamos a seguir disfrutando del Cádiz en Primera División. Las caras de alegrías y felicidad las vamos a volver a ver".