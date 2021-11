Cala, a favor de un estadio nuevo para el Cádiz CF

La construcción de un estadio nuevo es una de las aspiraciones del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno. No es fácil encontrar un sitio en la capital gaditana, que por su ubicación geográfica no le sobra precisamente suelo. Las posibilidades que ve el club no son viables a día de hoy. La incógnita es dónde se hará en caso de que la iniciativa del club salga adelante.

Hay un jugador que se ha pronunciado abiertamente sobre este asunto. Juan Cala se ha mostrado a favor de un estadio nuevo para el Cádiz CF. El defensa se manifestó en este sentido en declaraciones efectuadas en la Cadena Cope.

"Sí lo veo", dijo el central mientras puso un ejemplo para apoyar su afirmación. "Viendo la maravilla que está haciendo el Real Madrid con el Bernabéu, me gustaría algo parecido para Cádiz".

Dijo algo más Cala sobre la cuestión. Hasta se atrevió con el nombre en el caso de que haya un estadio nuevo. "Lo llamaría Carranza", apuntó. Lo tiene claro, aunque daría prioridad a la voz de los seguidores para definir la denominación del recinto. "Al menos dejaría que fuese los aficionados del Cádiz CF los que eligiesen como se llamaría el estadio".

Por último, el zaguero del equipo amarillo dijo el lugar que le gustaría el estadio nuevo, aunque parece que no es una opción. "Me gustaría que estuviera donde está el de ahora, aunque parece que eso no podría ser".