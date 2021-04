Alberto Perea y Álex, bajas ante el Celta

El Cádiz CF afronta con algunas bajas el partido contra el Celta de Vigo que se se disputa el domingo 18 de abril en el estadio Carranza (33ª jornada de Liga).

El entrenador, Álvaro Cervera, confirmó que Álex Fernández no está disponible para el duelo ante la escuadra gallega y además anunció que Alberto Perea tampoco puede jugar.

El albaceteño sufre una lesión muscular en una pierna y en principio estará entre dos y tres semanas de baja. Es decir, se pierde también los encuentros frente al Real Madrid (miércoles día 21) y el Valladolid (sábado 24) y es difícil que llegue a tiempo al choque contra el Granada (domingo 2 de mayo).

José Mari lleva dos días se entrenar al haber sido padre por segunda vez y Cervera dijo que habrá que esperar a la sesión del sábado para ver cómo está el roteño. Tiene el cartel de duda para la cita del domingo.

Cervera indicó además que Iza Carcelén y Alfonso 'Pacha' Espino han sufrido golpes, aunque no los descartó para el partido ante el Celta. Juan Cala en principio si está disponible.

A las bajas se une el inconveniente de que "hay seis jugadores con tarjetas (a una de ser sancionados), y también tenemos partido el miércoles y el sábado".

Sobre la disputa de tres jornadas en una semana, Cervera no ocultó que es un asunto al que le da vueltas para ver cómo diseña las alineaciones.

"Llevamos varios días hablando los miembros del cuerpo técnico", expuso Cervera antes de reconocer que hay más de una opinión. "Hay quien piensa en sacar el mejor equipo posible domingo y no pensar en el miércoles, pero otros sí piensan en el miércoles".

El entrenador admitió que aún no ha tomado una decisión que adoptará "el sábado por la noche o el domingo por la mañana. Es un problema que tengo que solucionar".

Cervera tiene que decidir la alineación para el duelo del domingo y decidir también si la hace pensando también en el duelo del próximo miércoles. Por lo que dijo no estará en el once inicial Lozano y explicó el motivo: "No veo a Choco todavía para 90 minutos. Hace poco que salió de una la lesión, está mejor pero todavía no para un partido entero".

El preparador cadista alabó la actitud de futbolistas que han jugado menos como Pombo, Malbasic, Iván Alejo… "Han jugado poco pero su comportamiento en el día a día es excelente para que el equipo compita como lo hace".

"No han tenido los minutos que hubiesen querido y deben jugar más", indicó Cervera sobre los jugadores con menos protagonismo.

El míster afirmó que "esta semana es complicada porque hay partido domingo, miércoles y sábado. Tenemos que sacar de algo positivo de estos tres partidos, manejarlo todo muy bien".