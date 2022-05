El repaso de Akapo al atrevido que apostó 20.000 euros por el descenso del Cádiz CF

El Cádiz CF se queda en Primera División. Su permanencia es bien recibida en la inmensa mayoría de la geografía española, aunque no todo el mundo quería que continuase en la élite del fútbol español.

De hecho, un seguidor del Mallorca vaticinó que sería el Cádiz CF el que bajaría a Segunda. Se trata de Juan Gaya Salom. En su perfil de twitter presume de ser el pronosticador deportivo más seguido de Europa. Esta vez no acertó desde luego. Como sus predicciones sean similares, no tardará en arruinarse.

Un par de días antes de la disputa de la última jornada de Liga, Juan Gaya se jactó de haber apostado nada menos que 20.000 euros por el descenso del conjunto amarillo. Lo anunció desde su twitter con un mensaje no exento de chulería, incluso mofándose de la afición cadista.

"Acabo de jugarme 20.000€ a que el Cádiz desciende. No sé que me va a producir más placer, si ganar 16.000€ o su descenso. Lo bueno que tienen los aficionados del Cádiz que no puedan ir a Vitoria, es que podrán hacerlo el próximo año". Así informó de su apuesta que a la postre salió perdedora muy a su pesar.

Carlos Akapo se guardó el mensaje y cuando el Cádiz CF confirmó la salvación fue su momento para responder con un tuit que fue todo un zasca. "El placer no siempre se puede comprar con dinero", le contestó el lateral del Cádiz CF.

Juan Gaya, que perdió esos 20.000 euros en caso de haberlos apostado, replicó con otro mensaje despectivo, en este caso dirigido a Akapo. "¿Quién eres?", preguntó el presunto apostador. El futbolista, con sentido del humor le dijo "el que te lleva aquí" con un gif de varios hombres bailando mientras portaban un ataúd.

El placer no siempre se puede comprar con dinero 🤭😬💛💙 https://t.co/lxAbCQarPn — Carlos Akapo (@carlosakapo) May 22, 2022

Juan Gaya quiso ser aún más desagradable y le espetó: "Ostia el que lloraba por heridita en el pie...". Ante tal falta de consideración, Akapo dijo su última palabra después de haberse reído de él un poco. "Déjalo", finalizó el jugador del Cádiz CF, feliz por la permanencia del equipo amarillo en Primera División.