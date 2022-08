Acuña se rinde al Osasuna

El delantero paraguayo Carlos Javier Acuña, que entre otros equipos jugó en el Cádiz CF y en el Osasuna, ha recordado, de cara a el encuentro de la segunda jornada que estos dos contendientes disputarán este sábado (17:30 horas) en Pamplona, que el estadio El Sadar tiene un "ambiente muy bueno" y que jugar en ese campo "es diferente".

Acuña, que ahora cuenta con 34 años, guarda "muy buenos recuerdos" de su etapa en Osasuna, donde jugó en la campaña 2013-14 en Primera División, y manifestó que el sábado en el estadio navarro "se puede ver un partido interesante" y que los dos equipos tienen "buenos jugadores".

El delantero paraguayo milita actualmente en la Gimnástica Segoviana, de Segunda RFEF, tras una amplia trayectoria en España que le ha llevado también al Salamanca, Real Madrid Castilla, Recreativo de Huelva, Girona, Mallorca, Numancia, Albacete y Hércules.

Acuña llegó a España con 16 años a un Cádiz CF en el que, indicó, no pudo "disfrutar" lo que le "habría gustado" al no debutar hasta dos años después por asuntos burocráticos. Aun así, jugó un año en Segunda División A en la temporada 2006-07 y mantiene contacto con antiguos compañeros, igual que con los de Osasuna. "Hace poco estuve hablando con Oriol Riera, que fue delantero en mi etapa y ahora entrena al Tudelano", recordó.

De su época en el conjunto navarro, Acuña guarda en la memoria haber podido "debutar en Primera", en la temporada 2013-14. Internacional en categorías inferiores con Paraguay, el atacante afirmó tener la "vida hecha" en España, por lo que no se plantea volver a su país de nacimiento más que en "vacaciones", señaló. "De España no me muevo, mi mujer es de Madrid y mi hija ha nacido aquí. Estoy muy a gusto, se vive muy bien y tengo muchos amigos. Cuando pueda iré de visita a Paraguay", indicaba.

La carrera de Acuña ha estado marcada en algunos momentos por las lesiones, que le impidieron "hacer las cosas bien" en su último equipo, el Hércules de Alicante. Ahora, en la Gimnástica Segoviana, el delantero quiere vivir una etapa "nueva, ya recuperado" de los problemas físicos y con "ganas de aportar" su experiencia para "ayudar al club en su objetivo de no pasar apuros", sin poner límites. "Intentaremos disfrutar. Este es un club muy humilde pero pelearemos por estar arriba", sentenció Javier Acuña.