La peor etapa de un ex del Cádiz CF

El fútbol tiene episodios amargos que llegan a marcar la carrera de un futbolista. Un ex del Cádiz CF vuelve a ver la luz tras vivir los peores momentos dentro y fuera de un terreno de juego. Las malditas lesiones han condenado en el último año y medio a Javier Acuña, que ha vivido más tiempo dentro de la enfermería que en el día a día de sus compañeros. Al borde de la desesperación, el paraguayo se planteó decir basta y dejar el fútbol.

Acuña, aquella promesa que siendo aún menor de edad, fue fichado por el Cádiz CF apostando en aquel momento todo a su posible explosión profesional, recuperó sentimientos en el Hércules (Segunda RFEF), que es el equipo en el que firma su etapa final como jugador profesional ahora que tiene 33 años. Habló habló de sus sensaciones tras volver a marcar un gol en el Rico Pérez y las muestras de cariño que ha recibido de sus compañeros, amigos y aficionados herculanos. Algo de sonrisa después de un año y medio de llanto en silencio y en obligada solidad.

Tres meses lesionado, la cuarta de gravedad en un año y medio, pero sintió el efecto del gol correr por sus venas. "Hubo una conversación con Pedro Sánchez (compañero de equipo) y nuestras familias. Llega un momento en el que te lo replanteas -la retirada-. Fue después de volver a recaer del menisco. Piensas si merece la pena seguir machacándote. Y dije que sí merecía la pena", recuerda el atacante.

"¿Valía la pena forzar más? Pero al final mi corazón dijo que había que seguir", desveló en rueda de prensa Acuña, quien dijo sentirse "cada vez mejor". "Las lesiones las he dejado atrás y me siento muy bien", añadió. El ex del Cádiz CF valora que ha vuelto a jugar "sin miedo" y la emoción fue máxima con la respuesta de todos tras su gol. "Me emocionó ver a tanta gente con toda esa alegría. La gente del club ha estado siempre muy encima de mí. Y la afición, aunque podía estar decepcionada porque no he podido ayudar, también. Se agradece de corazón".

El futbolista del Hércules reconoce que después de marcar "sentí alegría y rabia". "En ese momento me derrumbé por todo lo que pasó. Me emocioné por mi familia, porque al final hubo un momento en el que parecía que no volvería", recordaba.

En el ocaso de su carrera, Acuña quere llevar al Hércules a Primera RFEF, lo que se consigue de forma directa siendo campeón del grupo 3 de Segunda RFEF. Ve al Hércules preparado para luchar por la primera plaza, aunque pidió "no volverse locos y tener calma". "Todos queremos subir directamente, pero va a ser muy difícil. Lo vamos a intentar por todos los lados, pero si no podemos, pelearemos en el play-off, porque lo importante es estar en la siguiente categoría", finalizó el ex del Cádiz CF.

Cabe recordar que Javier Acuña jugó en el Cádiz CF en las campañas 2006/07 (Segunda A) y 2008/09 (Segunda B), sumando un total de 26 encuentros en los que hizo dos goles. Su papel de amarillo no fue finalmente lo que se esperaba tras el revuelo que generó su fichaje teniendo 16 años.