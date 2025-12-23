Los 18 días locos de Dawda Camara en el Cádiz CF

Dawda Camara es el delantero de moda en el Cádiz CF, y lo es por méritos propios por lo que viene haciendo en las últimas semanas. Y eso que el ariete estaba ya en la diana de muchos aficionados a tenor de su rendimiento y, sobre todo, sus goles porque la competición se movía por finales de noviembre y el atacante seguía con la pólvora mojada.

El ariete fue el pasado verano uno de los refuerzos del Cádiz CF para el presente ejercicio. Dawda Camara cambió el Girona por el equipo amarillo a través de una cesión y le tocaba pelear el puesto junto Roger Martí y Álvaro García Pascual. A priori partía en desventaja por la experiencia del valenciano y la apuesta firme por el malagueño, pero el tiempo lo cambia todo.

No ha sido un camino fácil para el futbolista nacido en Bañolas (Gerona) desde que se enfundó la camiseta del equipo gaditano y así lo demuestran los números. No fue titular en las diez primeras jornadas de Liga -llegó del Girona con dos jornadas ya disputadas- hasta que en la undécima Gaizka Garitano apostó por él en el once, siendo sustituido en el minuto 82. Fue en el Granada-Cádiz (0-0).

Antes y después de la visita al Nuevo Los Cármenes, Dawda Camara tuvo un papel muy secundario en el Cádiz CF, aunque todo empezó a cambiar en el Real Murcia-Cádiz CF (3-2), de Copa del Rey. Camara no salió de inicio pero entró al empezar el segundo periodo y tuvo tiempo de marcar un gol que no sirvió para evitar un ridículo como fue la eliminación contra un rival de inferior categoría. Ese encuentro en el Enrique Roca encendió la luz del delantero para mantener un gran idilio con el gol.

Regresó la Liga tras el ko copero y llegaba el Racing de Santander, que venció de forma cruel 2-3 en el Nuevo Mirandilla, aunque el ariete cedido por el Girona volvió a 'mojar' para delirio del cadismo. En aquel momento no cabía duda de que la situación estaba cambiando. A todo esto hay que añadir la apuesta de Garitano por él y Roger en la punta de ataque, relegando a un negado García Pascual al banquillo.

Pero lo mejor para Camara estaba por llegar en el último encuentro del año. El Cádiz CF se impuso 2-0 al Castellón y el doblete llevó su rúbrica, resolviendo con gran acierto dos ataques nacidos del contragolpe, dejando uno de ellos un gran acción de García Pascual que le ayuda a creer en sus opciones aunque mantenga la pelea con el gol.

La realidad es que Dawda Camara ha tapado muchas bocas de los que pensaban que al Cádiz CF le habían colado un 'marrón' cuando, ya con la Liga iniciada, el Girona cerraba la cesión del atacante. En 18 días ha conseguido los cuatro goles que lleva y su trabajo en ataque completan un rendimiento que ahora mismo promete una gran campaña.