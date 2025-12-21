El Cádiz CF tiñe la Navidad de amarillo (2-0)

El Cádiz CF supó jugar sus cartas a la perfección y acabó el año de la mejor manera posible, con una victoria (2-0) sobre un buen Castellón que le lleva a celebrar una feliz Navidad. El conjunto amarillo mantuvo la portería a cero y golpeó a la contra en la segunda parte con la conexión letal entre Álvaro García Pascual y Dawda, este último autor de un doblete en una gran noche. El duelo entre estilos opuestos lo ganó un Cádiz CF que acertó en las dos áreas y demostró sentirse como pez en el agua con su actual modelo de juego.

El cuadro gaditano puso fin a su mala racha en casa. Llevaba dos meses sin ganar y su regreso al triunfo conlleva un premio añadido porque termina 2025 en puesto de fase de ascenso

No había motivo para modificar el bloque y Gaizka Garitano repitió su apuesta con la única novedad de Raúl Pereira en lugar del sancionado Mario Climent. Un 4-4-2 habitual en las últimas semanas, impulsor de la mejoría a falta de un paso al frente en el estadio Nuevo Mirandilla.

Los amarillos quisieron aprovechar su condición de locales para apretar desde el principio con una presión asfixiante arriba con la que neutralizar la arriesgada salida al toque de los visitantes. El entrenador cadista no tardó en reclamar a los suyos que juntasen más las líneas para ser más compactos. A la espera de remates, la primera llegada seria la protagonizó Pereira con internada por la izquierda y centro despejado a córner por Sienra.

Mucha intensidad en los compases iniciales hasta que llegó la primera ocasión de verdad. En el minuto 12, Ousmane Camara mandó la pelota al poste con un sutil cabezazo que se convirtió en un serio aviso. El Castellón demostró que le bastaba con muy poco para poder asestar un golpe.

Replicó en el 16 De la Rosa con un tiro dirigido a puerta antes de que un defensa desviara la dirección del esférico. Le costó crear al Cádiz CF más allá del tesón de los jugadores. Predominaron los centros al área sin demasiado peligro. Alguna galopada de Brian Ocampo, a veces tardón a la hora de soltar el balón. Poco más en una primera parte de excesiva prudencia, a expensas de un chispazo individual.

El paso de los minutos favoreció a un equipo albinegro (de blanco entero en su cita como visitante) que se fue entonando sin tener que hacer nada del otro mundo, simplemente con aumentar la posesión de balón y buscar sin timidez el área contraria. En el 31, Cala se quedó a escasos centímentros de marcar un gol olímpico en un saque de esquina.

Los locales lo intentaron pero con limitaciones en el juego, sin clarividencia en la elaboración y sin efectividad cuando prácticaron un fútbol directo. Difícil ver un acción de mérito, un regate, un pase de gol, imposible un disparo a puerta... hasta en la recta final final de la primera mitad.

En pleno asedio castellonense, Dawda firmó en el 41 una gran jugada al contragolpe cuando se deshizo de un oponente y se plantó delante del portero aunque su inocente vaselina la deshizo Matthys con un despeje con un mano. Continuó la acción y el centro del ariete con la portería sin arquero lo sacó Barri antes de Roger Martí alcanzase la pelota. Una ocasión clarísima.

En la prolongación, justo antes de que el árbitro decretase el descanso, Brian Ocampo se escapó de un par de rivales pero su rosca, ya dentro del área, se perdió lejos del objetivo. Justo empate sin goles al intermedio y todo pendiente para una segunda parte decisiva.

El Castellón salió en modo apisonadora en la reanudación, como si el partido fuese en Castalia y no en el antiguo Carranza. El Cádiz CF, metido demasiado atrás, con momentos de sufrimiento mientras brotaron silbidos desde la grada.

El dominio de los visitantes llegó a ser apabullante, con una constante sensación de peligro. El equipo amarillo estaba con el agua al cuello. Garitano no debió verlo muy claro porque no tardó en mover piezas con la pronta entrada de Iuri Tabatadze y Álvaro García Pascual (en el 52).

Se libraron los locales del 0-1 en el 55 cuando el colegiado, tras revisar la acción en el monitor, anuló el gol de Lucas Alcázar por una mano previa de Camara mientras cabeceó el cuero para pasarlo a su compañero. La cosa no pintaba nada bien con los orelluts sin parar de atacar. Brian Ocampo trató de cambiar el guion en el 59 con un zapatazo desviado por un contrario. Un acción aislada en medio del permanente arreón visitante.

Defenderse con uñas y dientes y salir con rapidez a la contra. Esa fue la apuesta de los gaditanos. En el 69, cuando más agobiaban los visitantes, García Pascual irrumpió raudo por el centro, se deshizo de tres adversarios y con su asistencia dejó solo a Dawda, que esta vez sí definión con precisión con un remate raso con el llevó la pelota al interior de la portería tras tocar en el poste. El 1-0, un golazo, lo fabricó el malagueño y lo embelleció el catalán para poner con ventaja a un Cádiz CF que se creció al verse de la victoria.

Los de casa, ya con Javier Ontiveros sobre el césped, se dedicaron en cuerpo y alma a intentar contener las incesantes acometidas de los albinegros sin olvidar el contragolpe. En el 82, de nuevo funcionó a la perfección la conexión entre García Pascual y Dawda. El primero sirvió al segundo, que arrancó con un enorme pasillo por delante hasta plantarse solo en el área y batir a Matthys con un tiro raso cruzado. El 2-0 confirmó uan victoria que ya no se podía escapar.

Los locales se defendieron con orden y cuando llegó el momento apareció Víctor Aznar con dos paradones en la prolongación. Álex Fernández tuvo cerca el 3-0. Los ocho minutos de alargue se hicieron largos pero el deselance no pudo ser más feliz. Victoria en casa antes de las vacaciones.

Ficha técnica

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Raúl Pereira, Moussa Diakité, Ortuño (Álex Fernández, 86'), De la Rosa (Tabatadze, 52'), Brian Ocampo (Ontiveros, 60'), Dawda (Diarra, 86') y Roger Martí (García Pascual, 52')

CD Castellón: Matthys, Mellot, Sienra (Mamah, 72'), Alberto, Alcázar, Barri (Tincho, 85'), Gerenabarrena (Dou´, 72'), Mabil (Markanich, 85'), Pablo Santiago (Suero, 63'), Cala y Camara.

Goles: 1-0 (69') Dawda. 2-0 (82') Dawda.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (vasco). Amonestó a los locales Iza Carcelén (9'), Moussa Diakité (39'), Raúl Pereira, (77') y Ontiveros (87') y los visitantes Camara (65'), Suero (66')

Incidencias: Partido de la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.