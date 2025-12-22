Camara: "Se han dado dos ocasiones y he sabido aprovecharlas"

El delantero cadista Dawda Camara celebró en rueda de prensa su doblete frente al Castellón, que sirvió para darle la victoria al Cádiz CF e irse de vacaciones en puestos de playoff de ascenso a LaLiga EA Sports. Sobre sus tantos, Camara aseguró que "me quedo con el primero. Para un delantero definir de primeras es complicado, y en esa acción me dio tiempo a levantar la cabeza y tener esa pausa y calma que todavía tengo que seguir mejorando”.

Respecto al encuentro, Camara resaltó que "teníamos muy claro el plan de partido y era fundamental sacarlo adelante". En lo personal, puso en valor que "un delantero tiene que meter goles para ganar confianza. Hoy han sido dos, con la oportunidad de haber marcado un tercero. Hay que seguir mejorando y mirar hacia delante".

En cuanto a cómo se generaron los goles, sobre el primero explicó que "en los entrenamientos trabajamos con doble punta. Yo soy un jugador que ataca bien los espacios y sabía que, si ellos tenían el balón y se giraban, tenía que ir en profundidad". De hecho, esto se pudo ver en dos jugadas con cierto parecido por ser dos contras con asistencia de Álvaro García Pascual, su compañero en ataque en la segunda mitad. "Se han dado dos ocasiones y he sabido aprovecharlas", sentenció.

Sobre su papel dentro de la plantilla, el delantero afirmó que "lo más importante ha sido la confianza. Al principio me costó adaptarme a la categoría y al equipo. Con los minutos y la confianza necesitaba marcar un gol, aprovechar mejor las ocasiones y crecer como jugador".