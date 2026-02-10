Las viviendas turísticas crecen en Cádiz según el INE, en contra de los datos de la Junta y el Ayuntamiento

Las estadísticas no acaban de ser un número exacto, y más si sobre un mismo tema se aportan datos desde administraciones diferentes. Y Cádiz no se libra de ello.

Y no se libra en una cuestión que ha sido especialmente polémica en los últimos años y que parecía que entraba en un periodo de cierta normalización: el número de viviendas turísticas en la ciudad.

Tras un crecimiento espectacular desde que la Junta registró oficialmente la primera vivienda turística en la ciudad, en 2016, las protestas ciudadanas por la proliferación de estos alojamientos turísticos (unidos a los apartamentos turísticos), el anterior gobierno municipal de José María González adoptó la primera contención en la apertura de nuevos pisos de alojamientos que se han ido incrementando en la actual etapa del gobierno de Bruno García. Ahora en toda la ciudad se prohíbe la apertura de nuevas viviendas turísticas, tanto en Puerta Tierra como en Extramuros. Además, se limita la apertura de nuevos hoteles a los ya previstos en el PGOU y a la adaptación de edificios del casco histórico que cuentan con la mayor protección urbanística.

Con esta medida, el registro de la Junta bajó de un récord de 2.700 viviendas turísticas a las 2.390 existentes en el inicio de la segunda semana de este mes de febrero, con 11.319 camas. El número se mantienen en este nivel desde hace meses, tras una operación de limpieza realizada por la Delegación Provincial de Turismo y el propio Ayuntamiento, a la hora de localizar viviendas autorizadas pero incumpliendo la norma municipal.

Durante los primeros años de este fenómeno turístico, la estadística existente se limitaba a la aportada por las distintas comunidades autónomas, encargadas de su registro. Sin embargo, desde agosto de 2020 el INE, Instituto Nacional de Estadística, se ha unido a estos estudios sobre la incidencia de estas viviendas, con la peculiaridad de que, desde entonces, aporta datos diferentes a los que, en el caso de Cádiz, dispone la Junta de Andalucía.

Estudio de las plataformas de alojamiento

Según destaca el INE, para obtener la información que se publica al menos dos veces al año, "se emplea la técnica de web scraping, mediante la cual programas de software extraen datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España. A partir de los alojamientos recopilados, se realiza una primera selección de viviendas turísticas conforme a la normativa vigente en cada comunidad autónoma. En cuanto a los alojamientos sin licencia o con una licencia incorrectamente definida, su inclusión o exclusión dependerá de otras variables extraídas como subtipo y servicios proporcionados. Posteriormente, se aplican algoritmos de duplicación para eliminar aquellas viviendas que aparecen en más de una plataforma".

Hasta ahora, el INE cuantifica un número menor de pisos turísticos que los registrados por la Junta, que en la ciudad de Cádiz venían a ser algo más de mil menos, tanto en los datos publicados en mayo como en noviembre de cada año. El 2024 también se incluyó el mes de agosto (en plena temporada de verano, con mayor oferta y demanda), algo que no ha ocurrido en el pasado ejercicio. Números diferentes aunque manteniendo una tendencia similar.

Ahora el INE acaba de sacar las cifras correspondientes al pasado mes de noviembre de 2025. Y el dato que aporta sobre Cádiz capital sube respecto al mismo mes de 2024. Choca de esta forma con la línea descendente de la estadística manejada por la Consejería de Turismo. Es decir, según el instituto oficial, la ciudad tiene más viviendas turísticas que hace un año.

El INE cifra en 1.505 los pisos turísticos que funcionaban el pasado noviembre en Cádiz. Un leve incremento respecto a noviembre de 2024, cuando eran 1.463. En mayo de 2025 el dato había llegado a 1.539. Con todo, sigue siendo un número más bajo que el registro de la Junta, situado en el mencionado 2.390. Los empresarios del sector consideran que la capital está más cerca del dato del INE que el de la Junta, pues hay pisos registrados que ya no tienen uso turístico.

Pisos turísticos respecto al parque de viviendas

Estos 1.505 pisos turísticos suponen el 2,66% del parque de viviendas censadas en Cádiz, cuando el récord se llegó en agosto de 2024, con el 3,02%.

Cádiz se sitúa en el puesto 37 de las localidades del país con un mayor número de este modelo de alojamiento, teniendo en cuenta que se estudian los más de 8.000 municipios de todo el país. le superan capitales andaluzas como Córdoba (2.339), Granada (3.028), Sevilla (7.087) y Málaga (8.638). En la Costa del Sol y en buena parte del Mediterráneo se concentran buena parte de los 36 municipios con más viviendas turísticas que en Cádiz. Curiosamente, una ciudad referente del turismo, como San Sebastián, se llega a 1.291 pisos.

Según el INE, el número de camas ofertadas llega a 6.667 plazas. Le superan en la provincia Chiclana: 1.543 pisos y 8.454 plazas; Tarifa: 1.798 pisos y 8.657 camas y Conil, con 2.464 pisos y 10.788 plazas. En Chiclana y Tarifa sí se ha producido un descenso de esta oferta respecto a los datos del mismo mes de 2024.