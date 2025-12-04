Las viviendas turísticas en Cádiz caen por primera vez de las 2.400 en un año

El número de viviendas turísticas (VUT) en Cádiz tiende a una cierta estabilización. Pendiente de nuevas actuaciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en cuanto a la suspensión de licencias para aquellos pisos que incumplen la norma municipal, el registro autonómico ha iniciado el último mes del año con 2.398 VUT. Es la primera vez que se baja de las 2.400 en algo más de un año.

El total la Junta tiene registradas 2.398 VUT, que ofertan 11.372 plazas. El pasado septiembre se cuantificaban 2.413 mientras que este año se inició con 2.423. Es cierto que no es un descenso muy acusado, pero hay que tener en cuenta que hasta ahora la cifra de pisos turísticos registrados por la Junta aumentaba una media de 300 unidades cada año.

Las acciones de las dos administraciones han permitido anular más de 300 licencias en la ciudad en los últimos meses, tanto de aquellas VUT que funcionaban de forma ilegal como de aquellas que sí se habían inscrito en el registro de la Consejería de Turismo pero no cumplían la norma municipal.

Ante la proliferación de los casos, en la última etapa de gobierno de José María González se aprobó una primera norma restrictiva que ayudó a ralentizar este crecimiento. El parón ya definitivo fue la decisión del actual equipo de Bruno García de prohibir la apertura de nuevas VUT en toda la ciudad durante al menos los próximos años, mientras que se modifica la ordenanza urbanística que impedirá nuevas aperturas de nuevos alojamientos hoteleros, más allá de los ya permitidos en el actual PGOU.

Hay que tener en cuenta que el número de 2.398 viviendas de uso turístico que marca la Junta difiere del que maneja el Instituto Nacional de Estadística, que aporta datos de forma cuatrimestral. La última cifra rebaja el dato autonómico en un millar de pisos menos. De la misma forma, las empresas del sector también consideran que la cifra autonómica está inflada, al incluir viviendas que han dejado de tener un uso de alojamiento turístico pero cuyos dueños no han anulado el registro oficial.

Más pisos turísticos que pasan al mercado de alquiler

Es cierto que, en el limitado mercado de alquiler de la ciudad, ya se localizan viviendas que antes eran únicamente turísticas y que ahora se ofertan para uso temporal o residencial. Desde empresas inmobiliarias destacan que la llegada de estos es claramente perceptible pues son pisos que se alquilan en muy buen estado de mantenimiento, tras arreglarse en su momento para el uso turístico.

Curiosamente, aún entran en el registro de la Junta nuevas VUT incumpliendo la norma municipal. Las dos últimas, ambas en el casco antiguo, donde las restricciones se aprobaron en la etapa final del gobierno de González. Una se ubica en Obispo Urquinaona y otra en la calle Gloria.

En octubre también se puso en marcha un nuevo complejo de apartamentos turísticos, con 30 plazas repartidas en 8 unidades y ubicada en la calle Patrocinio. Con esta la ciudad alcanza ya 52 equipamientos de esta modalidad de descanso, con un total de 1.639 plazas.

Se mantiene estable el registro de 50 hoteles clásicos (aquí se incluyen las pensiones), rozando ya las 4.000 plazas. En la ciudad se están construyendo varios hoteles, entre ellos el primero de 5 estrellas en la Alameda. También avanzan las obras en el estadio, mientras que por un conflicto con la empresa constructora los trabajos en la Casa del Almirante están parados desde hace semanas. En cartera hay hoteles previstos en la estación (también de 5 estrellas) y en el puerto (5 estrellas de Lujo).