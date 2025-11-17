En el Centro de Cádiz hay más del doble de viviendas turísticas que en Extramuros

Número de viviendas turísticas en Cádiz Centro y Extramuros, datos de 2021 y 2025

El Ministerio de Vivienda notifica 2.849 pisos turísticos ilegales en Cádiz a las plataformas digitales donde se anuncian

Miguel Guillén

17 de noviembre 2025 - 06:00

La presión de la turisficación en el centro de Cádiz ha aumentado notablemente en los últimos cuatro años, como muestran los datos del INE.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se obtienen mediante la técnica de web scraping, extrayendo información de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.

El centro de Cádiz comprende un total de siete de los diez distritos de la ciudad y ha aumentado de 922 viviendas turísticas (2021) a 1.063 (2025), lo que supone un incremento de 141 viviendas (+15,3%).

A continuación, en el siguiente gráfico, se muestran los datos de viviendas turísticas entre 2021 y 2025 en el centro de la ciudad de Cádiz.

Viviendas Turísticas · Centro Ciudad (2021–2025)

Distrito 2021 2025 Variación % Variación
01174205+31+17,8%
02195219+24+12,3%
03124154+30+24,2%
0410785-22-20,6%
05119132+13+10,9%
06124159+35+28,2%
0779109+30+38,0%
Total Centro 922 1.063 +141 +15,3%

Fuente: INE · Registro de Viviendas Turísticas (2021M02 y 2025M05).
Elaboración y gráfico: M. Guillén

Por otro lado, en la zona de Extramuros hay aproximadamente la mitad de viviendas turísticas que en el centro. Sus datos muestran un aumento de 406 viviendas turísticas en 2021 a 476 en 2025, lo que supone un incremento de 70 viviendas (+17,2%).

Viviendas Turísticas · Extramuros (2021–2025)

Distrito 2021 2025 Variación % Variación
0899113+14+14,1%
0997115+18+18,6%
10210248+38+18,1%
Total Extramuros 406 476 +70 +17,2%

Fuente: INE · Registro de Viviendas Turísticas (2021M02 y 2025M05).
Elaboración y gráfico: M. Guillén

El centro concentra la mayor parte de las viviendas turísticas, con casi el 70% del total de la ciudad.

