En el Centro de Cádiz hay más del doble de viviendas turísticas que en Extramuros
Número de viviendas turísticas en Cádiz Centro y Extramuros, datos de 2021 y 2025
El Ministerio de Vivienda notifica 2.849 pisos turísticos ilegales en Cádiz a las plataformas digitales donde se anuncian
La presión de la turisficación en el centro de Cádiz ha aumentado notablemente en los últimos cuatro años, como muestran los datos del INE.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se obtienen mediante la técnica de web scraping, extrayendo información de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.
El centro de Cádiz comprende un total de siete de los diez distritos de la ciudad y ha aumentado de 922 viviendas turísticas (2021) a 1.063 (2025), lo que supone un incremento de 141 viviendas (+15,3%).
A continuación, en el siguiente gráfico, se muestran los datos de viviendas turísticas entre 2021 y 2025 en el centro de la ciudad de Cádiz.
Por otro lado, en la zona de Extramuros hay aproximadamente la mitad de viviendas turísticas que en el centro. Sus datos muestran un aumento de 406 viviendas turísticas en 2021 a 476 en 2025, lo que supone un incremento de 70 viviendas (+17,2%).
El centro concentra la mayor parte de las viviendas turísticas, con casi el 70% del total de la ciudad.
