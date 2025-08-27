La Junta cancela más de 1.300 viviendas turísticas ilegales en Cádiz

Casi 10.300 viviendas de uso turístico (VUT) se han cancelado en Andalucía desde 2024 hasta la actualidad, gracias a las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la Junta en coordinación con los ayuntamientos andaluces. Son los datos recabados por la Dirección General de Ordenación Turística de la Consejería que apunta a que Málaga es la provincia que registra más cancelaciones, en concreto 3.812.

De las anulaciones malagueñas, hasta 1.280 corresponden a viviendas en la capital. En este ránking ocupa el segundo lugar Granada con 1.807 revocaciones, de las que 988 domicilios se ubicaban en la capital. Cádiz es la tercera provincia con 1.352 viviendas turísticas ilegales, de las que 471 se sitúan en la 'tacita de plata'. Sevilla también supera el millar de casas canceladas para ocupación turística, en concreto son 1.198, casi todas en su urbe principal (1.0679. Le siguen Almería, con 686, y de ellas 121 en su capital; Córdoba, con 679, y un 83,8% en su capital (569); Huelva, con 403 -con solo 52 de ellas en la capital-; y Jaén, con 329, de las que 80 están en la capital.

Con estos datos, las cancelaciones en las capitales de provincias representan el 45% del total, que llega a 10.266. Para el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, estas cifras demuestran que "nuestra gestión turística no está pensada solo para el visitante", ya que se impulsa un turismo donde el residente sea "un actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas".

Desde la Junta entendieron "la necesidad de trabajar mano a mano con los ayuntamientos que son los competentes a la hora de planificar su modelo de ciudad" ante la proliferación de esta modalidad de alojamientos. El resultado es la firma de seis convenios para controlar las VUT con los ayuntamientos de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Jerez y Almería, mientras que están en proceso la formalización de acuerdos con otros municipios como Córdoba, El Puerto de Santa María o Alhaurín El Grande.

"Con las cifras de hoy, queda demostrado que el trabajo que venimos haciendo está dando resultados", defiende Bernal, que resalta la mejora de la coordinación administrativa para una gestión eficiente y ágil. "Continuamos así trabajando para que nuestro modelo turístico siga siendo un referente y siga generando oportunidades de futuro para los andaluces", insiste.

Arturo Bernal ha recordado que la Junta lleva tres años solicitando una conferencia sectorial por parte del Ministerio de Turismo para que se aborde la proliferación de las VUT que se ha extendido por todo el país. "Continuamos sin respuestas. Sorprende el poco peso que el turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España", lamenta.

El consejero recuerda que la administración andaluza tiene en marcha el Plan de Inspección Programada que prioriza los programas específicos de lucha contra la clandestinidad en el ámbito de las VUT. Este control ha avanzado con medidas de gestión automatizada como la integración de base de datos, la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos o procesos de Web Scraping.

Estrategia de la Consejería

La aprobación del Decreto 31/2024, de 29 de enero, que modifica diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros ha contribuido a clarificar la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones imperiosas de interés general, pudieran establecer limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona, siempre que las mismas obedezcan a criterios claros, inequívocos y objetivos.

Además, se regula la posibilidad de que la Consejería pueda celebrar convenios de colaboración con otras administraciones o con entidades privadas para facilitar el intercambio de información, a fin de garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora de la Junta de Andalucía o de otras autoridades públicas.

Igualmente, de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se ha aprobado el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Con ello, se han adoptado, con carácter de urgencia, medidas que ya permiten a los ayuntamientos andaluces adecuar mejor y con mayor seguridad jurídica esta actividad económica al tipo de uso urbanístico más idóneo según su modelo de ciudad, preservando el medio ambiente urbano.