Viviendas junto al tren en la Avenida de Astilleros

El alcalde, en el suelo donde quiere el Ayuntamiento levantar viviendas, que en la campaña electoral se quería destinar a un aparcamiento en altura.

El problema de la vivienda es tan particularmente grave en Cádiz, que el Ayuntamiento asegura estar explorando “todas las opciones posibles” para incrementar la oferta, muy por debajo de la demanda. Cualquier posibilidad es contemplada, estudiada y, si es viable, colocada en el carril de proyectos a ejecutar que cada vez acumula más expedientes e iniciativas. En este escenario, la ciudad ha visto un cierto pulmón en el decreto ley publicado por la Junta de Andalucía el pasado año, que permite diversas fórmulas para que las ciudades ganen en número de viviendas. Algo especialmente útil en una ciudad tan limitada como Cádiz, sin posibilidad de expandirse a terrenos ni periferias.

Es en esta línea, en esta búsqueda de oportunidades de construir viviendas, donde el gobierno de Bruno García se ha decidido a cambiar el uso que inicialmente había previsto para el solar de la Avenida de Astilleros que será de titularidad municipal para construir allí viviendas. Es decir, que se recupera un antiguo plan para levantar pisos en la Avenida de Astilleros, algo que se había descartado en su momento y que ahora recupera el PP ante la oportunidad que le otorga el decreto autonómico.

Explica el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, que esta operación está pendiente aún de un primer paso fundamental, que será lograr de manera definitiva la titularidad de la parcela en cuestión. Para ello se viene realizando un arduo trabajo entre las administraciones implicadas en toda la operación urbanística de Plaza de Sevilla. En este caso, de manera especial entre Adif y el propio Ayuntamiento.

Según precisa Cossi, en la actualidad se está a la espera de que el estudio de detalle que el Ayuntamiento presentó respecto a esta operación se resuelva de manera final, ya que ha sido recurrido por Adif. Será entonces cuando pueda cerrarse este capítulo, incorporando la parcela a la titularidad municipal y abriendo ahí la oportunidad de construir viviendas.

Conviene recordar que ese suelo es el mismo que en su día se reservó para una nueva Comisaría de Policía Nacional que iba a levantar el Gobierno central y que finalmente quedó descartada. El suelo que a raíz de esa negativa a equipamiento policial se planteó como una oportunidad para que la ciudad tuviera un nuevo centro comercial para el que ya había inversores interesados (según deslizó en alguna ocasión el anterior concejal de Urbanismo, Martín Vila). El mismo suelo donde el PP contemplaba durante la campaña electoral construir un aparcamiento en altura con capacidad para 540 vehículos.

No obstante, la necesidad agravada de ‘crear’ nuevas viviendas y la oportunidad que representa el decreto ley andaluz ha llevado al gobierno municipal a cambiar ese planteamiento y contemplar viviendas en la Avenida de Astilleros. En concreto, para levantar “casi 200 nuevas viviendas”, que son las inicialmente previstas en el planteamiento que a día de hoy tiene el Ayuntamiento.

Este nuevo uso de la parcela encajaría en esa opción que da el decreto ley de la Junta de convertir suelo dotacional en viviendas de manera relativamente sencilla. Y para despejar cualquier duda, asegura el concejal de Urbanismo que ya se ha elevado consulta a la administración andaluza respecto a la ubicación de estas futuras viviendas, habiendo confirmado la Junta que las distancias entre las edificaciones y las infraestructuras ferroviarias “cumplen con la normativa”, por lo que la operación podría salir adelante de manera relativamente sencilla.

Creciendo en viviendas

De este modo, con estas casi 200 viviendas que ya contempla construir el Ayuntamiento, expone el responsable de Urbanismo de que se sigue trabajando y buscando la más mínima posibilidad donde habilitar más pisos. Por eso a finales del pasado año se aprobó en el Pleno convertir tres espacios catalogados actualmente para uso dotacional como puntos de construcción de nuevas viviendas (el solar de los padres paúles, en la Barriada; el edificio de la plaza de la Merced; y el solar de Puntales).

Advierte Cossi que se trata de los tres primeros espacios, pero que no serán los últimos ni los únicos. De hecho, avanza el concejal que ya se está trabajando en las operaciones que se quieren desarrollar en los colegios Adolfo de Castro y Carmen Jiménez. Dos solares que podrían haberse acogido a ese decreto andaluz, pero que apenas podrían haber albergado una treintena de viviendas en cada espacio; cifra muy inferior a la que pretende el Ayuntamiento, que ha optado por no incluir los dos centros en el decreto y empezar a desarrollar en cada caso estudios de ordenación que tienen por objeto incrementar la edificabilidad para ampliar así las alturas y, con ello, el número de viviendas que resulte en cada lugar.