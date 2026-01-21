El 'rascacielos' de Cádiz, la Torre ABU, llega ya a la mitad de su altura

La construcción de la Torre ABU en Cádiz, el primer 'rascacielos' residencial de la provincia y uno de los edificios más altos de Andalucía, avanza a una velocidad vertiginosa. A ello ayuda que se esté utilizando por primera vez en la ciudad la denominada como "construcción industrial", que supone el uso de módulos de hormigón prefabricados. Una forma más rápida y segura (y más con la altura de este edificio), aunque también más cara para la promotora, que no afecta al precio final al comprador.

El edificio contará con 20 plantas y 75 metros de altura. Sólo las grúas con las que se trabaja actualmente rondan los 100 metros. Ahora se está trabajando en la décima planta, la mitad de la torre, y aunque en la zona de la ciudad donde se levanta hay edificios en altura, ya se ve que será un referente en el urbanismo de la capital y la Bahía.

Junto a ser el edificio más alto de la ciudad (en su momento, tras el soterramiento del tren, se plantearon otros hitos en altura en la avenida de la Sanidad Pública, finalmente no ejecutados), el uso de la construcción industrial marca también la diferencia en este proyecto.

“Un elemento de prefabricado de este tipo permite la planificación, fabricación y suministro de acuerdo con las distintas fases de cada obra. Reduciendo así muy considerablemente los plazos previstos de finalización de la misma. Además de todas las posibilidades en acabados que ofrece el hormigón prefabricado, se puede personalizar el diseño de los paneles y otros aspectos como la serigrafía de textos o logotipos, ofreciendo infinidad de posibilidades al proyectista”, se destaca desde la empresa.

Junto a ello, el complejo residencial contará con salas de reuniones, un gimnasio para los vecinos, y en la azotea un espacio mirador con vistas de toda la Bahía. Se complementa todo con espacio para comercios y oficinas.

Este es el tercer edificio residencial que ejecuta en Cádiz la inmobiliaria sevillana. ABU entró en Cádiz con muchas dudas sobre la viabilidad de sus proyectos, pero la ciudad se ha convertido en un referente para la compañía. La primera promoción, junto a la avenida de la Constitución, se vendió en apenas ocho horas. Y también se agotaron pronto los pisos en el Residencial Bahía Blanca, cuyas obras están listas para su entrega, pendiente de unos retoques (está promoción tendrá en su interior una zona ajardinada).

El Grupo ABU ya anuncia la que sería su cuarta operación en Cádiz, tras realizar en la capital una inversión superior a los 65 millones de euros. Aunque aún no ha especificado el lugar donde construirá este edificio, lo cierto es que la ciudad tiene escasos espacios donde poder construir una cierta cantidad de viviendas. Y entre ellos destaca el solar de Casita Bajas (frente a la primera promoción de ABU). Aquí el Ayuntamiento piensa vender, para obtener fondos para viviendas públicas, la parte del aprovechamiento del suelo que le corresponde (y espera obtener entre nueve y diez millones de euros). La otra es propiedad de una inmobiliaria gaditana.