La venta del suelo municipal en Casitas Bajas puede generar entre 9 y 10 millones de euros en ingresos para Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ya ha cedido a Procasa, la empresa municipal de la vivienda, el aprovechamiento urbanístico que le corresponde en el solar de las Casitas Bajas. Este paso es esencial para poder cerrar una operación que está pendiente desde hace años.

Así, la previsión es que se proceda a la enajenación de este suelo (que puede suponer un 30% del terreno, ya que el resto está en manos de una inmobiliaria gaditana, que compró todo el solar hace unos años), para dedicar el dinero que se ingrese a financiar parte de la construcción de las nuevas viviendas en la reordenación del barrio de Manuel de Falla.

La previsión municipal, según indicó a este diario la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, es obtener entre 9 y 10 millones de euros por este suelo. “Ahora estamos en la fase de ver cómo, por cuánto y cuándo vendemos”.

Lo cierto es que este suelo es muy goloso, por su ubicación y por su amplitud nada habitual en la capital gaditana. Ya hay inmobiliarias, alguna de ellas radicadas en Sevilla y que han ejecutado varios proyectos en la ciudad, interesadas por hacerse no solo con el terreno municipal sino también con el que gestiona la empresa privada..