El Ayuntamiento de Cádiz construirá 85 pisos de VPO en alquiler en suelo dotacional municipal

El equipo de Gobierno local del Ayuntamiento de Cádiz propondrá en el próximo pleno una medida que permitirá la construcción de viviendas de protección oficial en parcelas de la ciudad calificadas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo dotacional municipal. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, Bruno García, en una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno Local.

Bruno García informó de que se podrán construir un total de 85 viviendas VPO en régimen de alquiler en tres parcelas municipales como son el equipamiento de los Padres Paúles, en la barriada de la Paz, donde se edificarán 42 pisos; en la parcela dotacional de Puntales, donde se construirán 35 viviendas; y en la plaza de la Merced, donde hay proyectadas 8. Esto será posible gracias a un decreto de la Junta de Andalucía, que permite hacerlo sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento.

El alcalde ha destacado que esta medida es posible ya que el Ayuntamiento de Cádiz se acogió en el pleno del pasado mes de junio a ese decreto autonómico de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar la construcción de viviendas en los municipios andaluces.

Este decreto permitía a su vez el cambio de uso de parcelas dotacionales privadas en VPO, el cambio de uso a VPO y aumento de número de viviendas en parcelas y edificios calificados como vivienda libre y el aumento del número de viviendas en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida.

Bruno García ha asegurado que estas 85 viviendas se suman a las 105 que ya están garantizadas, estando la mayoría de ellas ya en construcción.

Una nueva medida

El alcalde también ha recordado otras actuaciones que se han puesto en marcha por el equipo de Gobierno, como las medidas restrictivas relacionadas con las viviendas turísticas: suspensión del registro de viviendas turísticas en toda la ciudad, blindaje del suelo residencial para que se destine solo a viviendas y no a hoteles y la actualización del eje comercial para que los bajos de los edificios se puedan destinar a vivienda, al igual que las oficinas.

"El número de habitantes de la ciudad nos preocupa", dijo Bruno García. "Es el gran reto que tiene la ciudad y la manera de luchar por ello es la vivienda y el empleo", añadió. "En el próximo pleno del 18 de diciembre, plantearemos más medidas, que se suman a las que ya hemos tomado: una era construir más viviendas y una normativa adecuada para blindar el suelo residencial, suspendimos las licencias de viviendas turísticas en toda la ciudad e hicimos compatible el suelo terciario para crear viviendas, el de oficinas y comercios, con la vivienda", recordó el alcalde.

"Además, otra medida ha sido adherirnos al decreto que ha elaborado la Junta de Andalucía un decreto , en mi opinión, muy positivo, especialmente para la ciudad de Cádiz, porque supone que el suelo dotacional privado puede convertirse en vivienda de protección oficial", añadió.

"Ahora damos un paso más. Vamos a señalar una serie de suelos dotacionales municipales que estaban destinados a otras actividades que se pueden convertir y se van a convertir en en viviendas. En una primera fase hemos señalado desde Urbanismo, trabajando con Procasa, tres suelos que son susceptibles de convertir en viviendas", dijo Bruno García.

Subvenciones a asociaciones de vecinos

Bruno García también ha informado de la aprobación en la Junta de Gobierno de los cinco convenios con distintas entidades vecinales de la ciudad para los gastos de luz y agua de sus locales por un importe de 12.000 euros.

En esta ocasión estas subvenciones han sido destinadas a las asociaciones de vecinos de Astilleros, Santa María, San Carlos, Muñoz Arenillas y a la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril.

Bases para venta ambulante

Otro de los asuntos que se ha aprobado este viernes han sido las bases que regirán la concesión de autorizaciones para la venta ambulante, modalidad comercio callejero, durante el Carnaval.

Se concederán un total de 46 autorizaciones para la venta de globos de gas sin bombona, frutos secos y caramelos envasados y confetis de Carnaval, latas de refrescos, cerveza y agua, puestos de patatas asadas, buñuelos y gofres, algodón dulce y palomitas.

Las solicitudes se podrán presentar a partir del 2 de enero y hasta el día 16 de ese mismo mes.

El periodo de concesión será durante la semana de Carnaval, del 12 al 22 de febrero.

Ampliación de horario Navidad

Como cada año, a petición de Horeca, se ha aprobado el aumento en una hora el horario de cierre de los establecimientos de hostelería. Esta medida se aplicará el 6 de diciembre y en el periodo navideño los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Ayudas sociales

Se han aprobado ayudas sociales por valor de 225.329,29 euros, de los que 246.598 euros son para 796 ayudas de emergencia social; 4.476 euros para 12 ayudas económicas familiares; 1.587 euros para 34 ayudas para el pago de la luz; y 2.307 euros para 31 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 2 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 7 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 16 ayudas de cobertura energética anual, 39 suministros vitales de agua y 4 altas en el servicio de ayuda a domicilio.