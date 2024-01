La suerte se instala en el Gato Negro de Cádiz: "El Gordo y ahora el Niño, estamos que nos salimos"

"Contentísimo" y "nerviosísimo". Son las primeras sensaciones de David López Campos, del establecimiento el Gato Negro, tras constatar que la suerte parece que se ha quedado a vivir en la administración que regenta en la calle José del Toro de Cádiz. "Esta Navidad hemos dado el Gordo y ahora el Niño, estamos que nos salimos", exclama rodeado de medios de comunicación y algún curioso en una bonita mañana del Día de Reyes.

Pero no es que David López haya despachado el 94.974, el primer premio del sorteo de El Niño, es que, además, el tercer premio (el 57.033) también ha sido vendido desde la administración de lotería gaditana, "ambos números vendidos por ventanilla", apunta el bendecido lotero que no puede precisar "cuántos décimos ha vendido", aunque el detalle viene desde la delegación de loterías, un décimo del primero y dos décimos del tercero. "Yo la verdad es que ahora mismo no te puedo decir, sólo que este año hemos vendido muchísimo y que lo único que nosotros vemos seguro en el ordenador es si se han vendido por máquina o por ventanilla y, efectivamente, ambos han sido por ventanilla", argumenta.

Tampoco, hasta bien pasada la una de la tarde, nadie había acudido "aún" a reclamar alguno de los premios. "Nosotros lo que estamos esperando, que ya vienen para acá es al personal de la delegación para traernos los números y poder colocarlos y celebrar esto en condiciones, porque tengo muchas ganas de celebrar", se emociona López Campos.

De hecho, el vendedor se plantea "ampliar el escaparate" (bromea) para dar buena cabida al reclamo de todos los premios que se han dado desde El Gato Negro de Cádiz. "Ya ves, el 22 de diciembre dimos El Gordo, el cuarto y el quinto premio. El año pasado dimos también el cuarto y el quinto y hoy El Niño... Como para no estar súper contentos...", se congratula el gerente de la administración de la céntrica calle gaditana que lleva "11 años" con este establecimiento.

"Los primeros años, nada de nada, pero últimamente estamos que nos salimos, parece que sí que estamos un poquito bendecidos", ríe David López que certifica que además de "la alegría" que significa repartir la cuantía económica ligada a estos sorteos "y en unas fechas tan señaladas como éstas", dar El Gordo o El Niño también se traduce "en más ventas". "Nosotros lo hemos notado mucho con El Niño. Al dar El Gordo, hemos tenido colas todos los días para la lotería de El Niño. Unas colas muy grandes durante prácticamente todo el día. Y también lo notamos con el Gordo con respecto al año pasado. Esto es así. Y, además, es que es muy bonito", conmemora apenas unos minutos de que el champán vuelva a correr por la calle José del Toro.

La papelería Mío Cid vende 6 décimos del primer premio

Tampoco le es esquiva la diosa fortuna a la calle Isabel la Católica. En esta vía gaditana que arranca desde San Francisco para mirar a la Alameda, se sitúa la papelería Mio Cid donde las hermanas Celia y Mónica Ruiz celebran que un año más El Niño ha visitado su casa.

"Pues sí, nos dicen que hemos vendido 6 décimos, que está muy bien, y bueno, estamos muy, muy, felices pero efectivamente no es la primera vez que lo damos. Creo recordar que la última fue en 2017 pero sí, hemos dado otro primero, un segundo, el de la Lotería Nacional... Realmente tenemos más suerte nosotras con El Niño que con la la lotería de Navidad", cuenta Mónica Ruiz.

En el caso de este establecimiento, sí son conocedoras ya del destinatario de uno de los décimos vendidos. Destinataria, mejor dicho. "Sí, una clienta nuestra ha llamado ya para informarnos. Estaba muy contenta porque ella compró el décimo para repartir con sus hermanas, así que están felices toda la familia", explica Mónica que junto a su hermana tienen decorada la papelería con algunos números "pero no porque hayan sido premiados sino porque son números que nos gustan". Esta clienta agraciada vio uno de ellos y lo pidió. "Con lo que nos está muy agradecida porque dice que el número lo elegimos nosotras", explica.

El Niño en la provincia y en Andalucía

Tanto el primer premio de El Niño como el tercero de este especial sorteo del Día de Reyes ha tocado en algunas localidades de la provincia y prácticamente en toda Andalucía.

En la provincia, el 94.974 también se ha vendido en Jerez, Arcos, Algeciras, Vejer y Barbate (un décimo en cada localidad) y el 57.033 en El Puerto (10 décimos) y Jerez.

Con respecto al resto de Andalucía, el primer premio, dotado con 2 millones de euros a la serie, además de en Cádiz se ha repartido en puntos de Sevilla (Lebrija, La Roda de Andalucía, Utrera, Morón, Sevilla capital), de Málaga (Arriate, Marbella, Torremolinos, Málaga capital), de Jaén (Pozo Alcón, Guarromán, Úbeda, Bailén, Linares, Jódar, la capital), Granada, Almería (Vera, la capital, Huércal-Overa, El Ejido) y Córdoba capital. Huelva es la única provincia de Andalucía a la que no ha llegado la suerte en esta ocasión.

El tercero, dotado de 250.00 euros a la serie, se ha vendido en dos puntos de Huelva capital, en Sevilla (Tomares, Morón, Sevilla capital, Villamanrique de la Condesa, El Viso del Alcor), Málaga (capital, Vélez-Málaga, Arroyo de la Miel), Jaén (Martos, capital, Úbeda, Bailén), Almería (Vícar, Roquetas de Mar, capital, Campohermoso, Santa María del Águila), y Córdoba (capital, Fuenteovejuna, Montilla).