Lotería de Navidad en Cádiz: Los quintos premios dejan en la capital 72.000 euros

Los quintos premios han alegrado la mañana en Cádiz cayendo en varias administraciones, regando un total de 72.000 euros en forma de 12 décimos. La suerte ha visitado el estanco número 28 de la calle Rosario, que ha vendido cinco decimos del quinto premio 57.421. Recuerda Manuel Morillo, trabajador del establecimiento, haberlos vendidos a una sola persona, que ahora mismo tiene en sus manos 30.000 euros, a razón de 6.000 euros por décimo. "Estoy contento, pero más si me hubiese tocado a mí", decía entre risas. El 57.421 no es uno de los tres números que este estanco ha sacado para el barrio con motivo del sorteo de Navidad. "Esa persona me pidió ese número concreto para sacarlo por la máquina", apuntó Morillo.

Y la suerte volvía a sonreír a la administración El Gato Negro de la capital gaditana. Si el año pasado vendió dos décimos, uno de un quinto y otro de un cuarto, al final de la mañana del día 22, esta vez fue en las primeras horas del sorteo cuando se supo que había vendido tres quinto premios: primero un décimo del 45.353, luego otro del 01.568 y después otro del 86.007. Luego le cayó otro décimo del 57.421. Casi nada. Para algo esta administración ha vendido este año alrededor de 20.000 décimos para el sorteo navideño.

Sus propietarios, el matrimonio formado por Virginia Sánchez y David López, estaban eufóricos, así como sus hijos Virginia (que trabaja allí con sus padres), David y Alejandra. Todos se pusieron el gorro de Papá Noel para celebrar y no faltó una mesa con dulces navideños, moscatel y anís, que ofrecieron a los periodistas allí desplazados.

"Estamos muy contentos", decía Virginia Sánchez. Recordó que el año pasado, además de un décimo del número 25.296 (20.000 euros) y otro del 87.092 (6.000), "dimos dos posteriores al Gordo", premio grande que esperaba que en el transcurso de la mañana también se diera una vuelta por la administración.

También se ha vendido un décimo del 88.979 en Avenida del Perú, 12 y otro del 01.568 en avenida de Andalucía. La encargada de este último establecimiento, Pilar, comentaba que no es uno de los números habituales de ventas en estas fechas.

Del número 57.421 se ha vendido un décimo en el estanco número 6 de la plaza de la Libertad, en los alrededores del Mercado Central. Es la primera vez que este negocio reparte la suerte en la Lotería de Navidad. Su propietario, Pablo Villar, deseaba "que le haya tocado a alguien que lo necesite". Así sea.