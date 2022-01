Sobran gaditanos... y a la vez faltan

A veces los números no son exactos y pueden trasladarnos dos conclusiones que, siendo correctas en ambos casos son, a la vez, totalmente diferentes.

El número de habitantes es lo de menos

¿Puede vivir una ciudad, una capital, con poco más de 100.000 habitantes y seguir teniendo vitalidad y futuro garantizado? ¿Va unido el número de vecinos empadronados a la fortaleza de una urbe?

Lo cierto es que 114.244 no deja de ser más que un número que, estadísticamente, marca una tendencia a la baja desde hace décadas, pero no refleja como tal la realidad de la ciudad.

Por lo pronto es esencial tener en cuenta que los residentes en Cádiz viven sobre menos de 5 kilómetros cuadrados de superficie residencial (menos de dos veces Central Park de Nueva York), por lo que ya nos encontramos con un problema de superpoblación.

Lo esencial es conseguir una ciudad donde mande la calidad de vida de sus convecinos: tanto desde la perspectiva de una trama urbana cuidada, con equipamiento suficientes, espacios verdes bien atendidos y buena oferta cultural. Vecinos que, además, deben contar con ingresos más que suficientes para mantener un buen nivel de vida, lo que se logra con empleo y que éste esté bien remunerado.

Es vital conseguir una ciudad donde prime la formación académica de sus vecinos, facilitando el debate público sobre proyectos de ciudad y el emprendimiento entre los más jóvenes.

Es vital, también, sacar adelante proyectos empresariales que eviten la marcha de los más jóvenes y que éstos cuenten también con espacios de ocio y cultura que les anime a permanecer en la ciudad. O que atraiga a este colectivo desde otros puntos del país.

Es obligado contar con un mercado inmobiliario extenso y variado, con precios que no estén sobredimensionados y que permitan el asentamiento de jóvenes familias y evite la marcha de otras.

Parte de estos fundamentos no puedan salir adelante si no se hace desde una perspectiva de Bahía.

El desarrollo del área metropolitana es uno de los grandes fracasos de nuestra época. Curiosamente sólo ha salido adelante el cementerio, pero no se han planificado viviendas allí donde hay espacio (que no es la capital) ni proyectos culturales, de ocio y económicos que sólo unidos podrían ser más efectivos.