Un sindicato de Policía Local asegura que no desalojan a las personas sin hogar de los parques de Cádiz

Desde el sindicato la Unión de Policía y Bomberos de Andalucía en Cádiz (UPLBA-Cádiz) han difundido un comunicado en el que trasladan varias "aclaraciones sobre el servicio conjunto prestado desde la Policía Local de Cádiz con la Delegación de Parques y Jardines en lo referente a la limpieza de determinadas zonas verdes donde pernoctan personas sin hogar".

"En primer lugar, hay que comenzar por el origen de este servicio conjunto, el cual se inicia a raíz de una presunta agresión a un jardinero por parte de una persona sin hogar que pernoctaba en una zona donde este trabajador desempeñaba sus labores diarias", explican. "A partir de ahí, se implanta el servicio consistente en acompañar a los empleados de parques y jardines destinados a la limpieza de dichas zonas, acudiendo con ellos parque por parque (o zona ajardinada) que tengan asignados para que puedan realizar sus labores con total tranquilidad sin que peligre su integridad física. Para ello, se destina a diario un patrullero desde las 8:00 horas y finalizando alrededor de las 10:30 horas aproximadamente (jamás se alcanzan las 12:00 horas). Este servicio llevamos realizándolo desde hace más de dos años".

"El servicio en sí es sencillo: llegados al lugar en cuestión, la persona sin hogar recoge temporalmente sus enseres personales, los que considere la misma sin dar indicación ninguna sobre lo que llevarse, dándole el tiempo que precise, y una vez recoja, se limpia la zona ajardinada y se procede con la siguiente zona. Aquí debemos aclarar que en ningún momento se desaloja ni se le desplaza a ningún otro sitio. En ocasiones retiran sus enseres, se limpia y se queda la persona en el mismo punto (día tras día se ve a la misma persona en dicha zona sin mayor problema)".

"A nuestra llegada se despiertan (o algunas ya nos reciben levantados) y se les pide que salgan de la zona ajardinada momentáneamente para que estos empleados puedan ejercer sus funciones. A menudo no hay nadie en las zonas determinadas, por lo que directamente no tenemos ni que intervenir con estas personas. Por tanto, queremos dejar claro que desde esta Policía Local se ha insistido en multitud de ocasiones que este servicio conjunto carece de sentido de hace meses puesto que no existen incidencias al respecto, así como se han elaborado informes para hacer constar esta circunstancia. Las personas que pernoctan no son violentas y atienden siempre a los requerimientos de limpieza, ayudando en alguna ocasión a la recogida de sus propios cartones".

"Cualquier comunicado que se haga contrario a este relato falta a la verdad, ya sea por parte de la empresa adjudicataria o de cualquiera de las partes implicadas en un conflicto laboral que nada tiene que ver con la Policía Local", opinan. "A su vez, queremos insistir en el papel de esta Policía Local sobre la relación con las personas sin hogar, las cuales se atienden de forma continua de la mejor de las maneras que caben dentro de nuestras posibilidades, tanto sanitariamente como asistencialmente".

"Hace unos meses se han recibido en la Jefatura unas cajas con mantas las cuales se reparten con gran asiduidad por ser el único colectivo que tiene contacto 24 horas con estas personas. Anteriormente, se repartían sacos de dormir, los cuales siguen poseyendo muchas de estas personas. Por todo lo anterior, desde este sindicato queremos dejar claro que nos posicionamos en contra de cualquier intento de atentar con nuestra impecable disposición a la ciudadanía".