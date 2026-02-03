Jardineros de Cádiz denuncian "un protocolo de la vergüenza" que les obliga a desalojar a personas sin hogar

Cuando en tan solo un mes han muerto ya cuatro personas sin hogar, tres de ellas en la calle. Mientras las asociaciones de atención a este colectivo especialmente vulnerable refuerzan sus recursos para evitar la pérdida de más vidas. Cuando se reclaman con urgencia centros de baja exigencia y comedores abiertos las 24 horas y más equipos de calle y de salud mental. Mientras que desde el Ayuntamiento de Cádiz se asegura que nunca ha habido más alojamiento para estas personas. Cuando las previsiones del tiempo amenazan con condiciones meteorológicas todavía más duras. Cuando todo eso está pasando, jardineros de la empresa adjudicataria del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad denuncian que se les obliga a cumplir con "un protocolo de la vergüenza" que consiste en colaborar en el desalojo de estas personas sin hogar, recogiendo sus enseres y pertenencias para tirarlas al punto limpio. Y que están siendo sancionados "por negarse a estas órdenes contrarias a los derechos humanos". Así lo relatan a través de un comunicado remitido a este periódico:

"Aunque el Ayuntamiento de Cádiz intente hacer creer todos los días en los medios de comunicación lo mucho que supuestamente viene haciendo a favor de las personas sin hogar en nuestra ciudad, hay un hecho, una práctica que, a juicio de este comité, acredita sobradamente lo absolutamente incierto de tal discurso y que es el denominado 'protocolo de actuación para la limpieza de zonas verdes en lugares donde pernoctan personas sin hogar', un protocolo que, por desgracia, el Ayuntamiento implantó hace ya más de un año y que, a fecha de hoy (en pleno invierno y con cuatro fallecidos ya en nuestras calles en el plazo de un mes), sigue practicándose de forma sistemática, insensible e inhumana por parte del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria", alertan desde el Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde Cádiz.

Listado de "limpieza de jardines en asentamientos de personas sin hogar". / D. C.

"Las mantas y recursos que les facilitaron les son retiradas y eliminadas"

"Como consecuencia de dicho 'protocolo', todos los días de la semana (salvo los lunes) dos trabajadores/as de la empresa adjudicataria del concurso de mantenimiento de los jardines públicos de la ciudad (con una plantilla, por cierto, notablemente escasa) son destinados a la tarea que, hasta hace pocos días, se referenciaba en el cuadrante diario de trabajos como 'indigentes' y que conlleva, entre otras, la realización de las siguientes funciones:

Acompañar a la Policía Local en las tareas de desalojo de las personas sin hogar que pernoctan en las plazas y jardines de la ciudad de Cádiz, a lo largo de un total de 16 'asentamientos' y durante un tiempo aproximado de 4 horas (de 08:00 a 12:00 horas).

(de 08:00 a 12:00 horas). Una vez despertadas y levantadas las personas sin hogar por la Policía Local, el personal de Jardines que les acompaña (dos personas diariamente) tienen la orden de retirar de forma inmediata todos los materiales, enseres, ropas, mantas, cartones, etc . que las personas sin hogar tuvieran en cada uno de los 'asentamientos'. Durante dicha operación, las personas sin hogar permanecen en el lugar, asistiendo directamente al desalojo, sin que se les ofrezca alternativa habitacional de ninguna clase y soportando (con justa indignación) que las mismas mantas y recursos que la noche anterior les facilitaron las organizaciones sociales para sobrevivir les sean retiradas y eliminadas a la mañana siguiente por personal a las órdenes del Ayuntamiento.

. que las personas sin hogar tuvieran en cada uno de los 'asentamientos'. Durante dicha operación, las personas sin hogar permanecen en el lugar, asistiendo directamente al desalojo, por personal a las órdenes del Ayuntamiento. Tras cada una de tales operaciones, los materiales retirados se depositan en un vehículo eléctrico GOUPIL y, una vez finalizada la carga, la Policía Local y el personal de Jardines se dirigen en sus respectivos vehículos al siguiente punto de desalojo para desarrollar las mismas tareas (Doc.3 y 4).

GOUPIL y, una vez finalizada la carga, la Policía Local y el personal de Jardines se dirigen en sus respectivos vehículos al siguiente punto de desalojo para desarrollar las mismas tareas (Doc.3 y 4). Una vez finalizado el desalojo de los 16 asentamientos antes señalados, el personal de Jardines traslada todo lo retirado para su eliminación al Punto Limpio de la ciudad, ubicado en el polígono exterior de la Zona Franca de Cádiz".

"Es un dispositivo policial específico de desalojo, dispersión y alejamiento de las personas sin hogar"

"Para la empresa adjudicataria (y reproducimos literalmente una parte de su argumentario), 'dicha actuación forma parte inherente de las labores de mantenimiento de jardines, incluso cuando se desarrolla en zonas concretas donde previamente existían asentamientos, al tratarse de espacios públicos incluidos dentro del ámbito del contrato. En consecuencia, la retirada de enseres y objetos responde exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perseguir finalidad distinta alguna'. Pero lo pinten como lo pinten, lo único cierto es que dicha obligación general de limpieza de los jardines públicos de la ciudad que imponen los pliegos técnicos del concurso (y que el personal de Jardines lleva a cabo diariamente en todos los sectores) no tiene absolutamente nada que ver con el relato de tareas que impone el 'protocolo de actuación para la limpieza de zonas verdes en lugares donde pernoctan personas sin hogar´ que acabamos de resumir y de cuya lectura resulta obvio concluir que:

Cuando se actúa, no se desarrolla la tarea de limpieza general de un jardín, sino exclusivamente la retirada de enseres, ropas, pertenencias, etc. de las personas sin hogar .

. No se limpia la totalidad del jardín público en el que se actúa, sino únicamente el punto concreto donde se encuentran las personas sin hogar.

Se efectúa todo ello en el marco de un dispositivo policial específico de desalojo, dispersión y alejamiento de las personas sin hogar , que es algo que no tienen absolutamente ninguna relación con la función de limpieza de jardines.

, que es algo que no tienen absolutamente ninguna relación con la función de limpieza de jardines. Y la retirada de materiales, enseres y objetos personales que se efectúa no tiene por finalidad la limpieza de los jardines, sino que, como ya se ha expuesto, su único objetivo no es otro que el de invisibilizar a las personas sin hogar y dificultar en todo lo posible su reasentamiento (de ahí la eliminación inmediata de todos los objetos incautados).

"Como bien han recordado recientemente los relatores de la ONU Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, y Sr. Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos de los migrantes, con motivo de las vergonzosas expulsiones de personas sin techo en Badalona, 'la legislación en materia de derechos humanos es clara. Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos humanos. Desalojar repetidamente a personas sin ofrecerles alternativas de vivienda puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, estrictamente prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos'”.

Recogida de enseres en una zona verde de la ciudad. / D. C.

"Es una práctica claramente vulneradora de los derechos fundamentales de las personas afectadas"

"Desde dicha perspectiva, que este comité comparte en su totalidad, no cabe duda de que el protocolo que se impone al personal de jardines de Cádiz por parte del Ayuntamiento y la UTE que gestiona el servicio, y que nos obliga a participar en los desalojos de personas sin hogar retirándoles sus enseres, mantas, prendas y hasta, en ocasiones, sus propios objetos personales constituye una práctica claramente vulneradora de los derechos fundamentales de las personas afectadas, además de resultar contrarias a las propias normas laborales por la que se regula el personal de jardines, cuyo convenio no recoge en absoluto tales tareas entre las competencias funcionales de los jardineros y auxiliares de jardines".

"Por tal motivo, desde el Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde de Cádiz (empresa adjudicataria del contrato mantenimiento de las zonas verdes de Cádiz) exigimos a nuestra empresa y al propio Ayuntamiento de Cádiz: