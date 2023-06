El rector de la Universidad de Cádiz: "Me voy con la tranquilidad de que el alcalde apuesta por el proyecto de Válcárcel"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, han mantenido este martes su primer encuentro institucional tras la toma de posesión del primero como nuevo regidor de la ciudad ace escasos diez días. En este encuentro que ha tenido lugar en el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Cádiz, los dos gestores han puesto encima de la mesa diversos proyectos pendientes y vías de colaboración pero, sobre todo, se ha hablado del proyecto de Valcárcel y su futuro destino para Ciencias de la Educación.

El alcalde ha asegurado tanto ante los periodistas como al propio rector, que los cinco millones a los que se había comprometido el anterior equipo de Gobierno, van a estar en el primer presupuestos que este nuevo equipo de Gobierno va a afrontar ya para el año que viene. Brino García ha asegurado que hasta ahora el Ayuntamiento tenía un compromiso pero que no tenía consignación presupuestaria pero que en el próximo año sí lo va a tener.

Además de este tema, que es el que es absoluta competencia municipal, Bruno García también se ha comprometido ante el rector de la Universidad de Cádiz que va a entablar conversaciones con la Junta de Andalucía y con el gobierno que se vaya a formar en unos días con la Diputación Provincial para que los compromisos de cada una de ellas se plasme en la firma del convenio y se puedan ejecutar posteriormente.

Precisamente tal y como ha recordado Piniella, desde diciembre se viene trabajando en ese convenio al que falta que se le dé un valor al coste del proyecto de ejecución. En este sentid, asegura que "ese numerito esperemos que esté en los primeros ´días de julio" para que ese mismo mes o a principios de septiembre pueda firmarse definitivamente el convenio.

El rector también ha recordado que este paso es fundamental porque hasta que no esté ese coste del proyecto y se forme el convenio, no se puede licitar e proyecto, que corre a cargo de la Universidad de Cádiz. Asimismo, la firma de este convenio es importante porque entre otras cosa permitiría que el único dinero que está presupuestado para este ejercicio, unos dos millones de euros de la Junta, se puedan utilizar ya.

De este modo, Piniella se ha ido con cierto optimismo porque "me voy con la tranquilidad de que el alcalde apuesta por el proyecto, que va a ser interlocutor ante la Junta de Andalucía y lo que queremos es que se firme cuanto antes ese convenio porque si ni hay convenio, no hay licitación, y si no hay licitación no nos vamos a poder gastar ni siquiera el dinero que la Junta, los dos o tres millones que puso para Valcárcel.

Otro de los temas de los que también se ha referido Bruno García ha sido el de la pérgola de Santa Barbara y el edificio de Náutica, este último propiedad de la Junta de Andalucía. Acerca de este inmueble ha señalado que la Junta está analizando los posibles usos que se le puede dar a este edificio que "no puede estar en el estado en el que se encuentra" y que espera que en las próximas semanas se puedan producir novedades al respecto.

Sobre la pérgola, el alcalde de Cádiz ha dicho que se va a analizar el tema en profundidad que quiere ser parte de la solución y ver si debe acometer su arreglo de manera parcial o total.