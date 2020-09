De “chorrada” o de “broma” lo califincan muchos de los vecinos de la ya ex avenida Juan Carlos I. El cambio del nombre de esta vía no ha dejado a nadie indiferente. A la mayoría le da igual, en el fondo, como se llame esta calle de Cádiz. En lo que sí coinciden y así lo cuentan a Diario de Cádiz es que la ciudad tiene otras prioridades antes que cambiarle el nombre a las calles por cuestiones ideológicas de partido.

Pero es que para varios de estos vecinos la cosa es algo más que una “broma” o una “chorrada”. Para los propietarios e inquilinos del número 2 de la futura avenida de la Sanidad Pública va más allá de la anécdota. Hace un año y medio aproximadamente tuvieron la feliz idea de darle un giro estético y de diseño a la entrada del edificio. Le pusieron puerta nueva, su buen pintadito y en un gran cristal que puede rondar los dos metros de altura por tres de ancho quisieron rendirle honores no al ya emérito rey, sino a la calle donde vivían. Así, tal y como se ve en la fotografía que ilustra en la parte de arriba esta información, le pusieron con letras grandes y bien vistosas el nombre de Juan Carlos I.

Pedro| De Castro bicicletas "Me considero más bien podemita, pero está claro que la ciudad tiene otras prioridades”

“¿Y ahora quién nos va a pagar esta modificación que habría que hacer en nuestro edificio”. De momento tenemos muy claro los vecinos que no lo vamos a tocar y ese cartel seguirá ahí toda la vida”.

Así lo cuenta precisamente la presidenta de la comunidad de vecinos de este número 2 de la Juan Carlos I. “Además, mire usted. Llevo 27 años viviendo en esta casa y al principio se llamaba (antes del soterramiento) calle Ferrocarril, luego pasó a llamarse avenida de Valencia, ahora Juan Carlos I y, ahora, según dicen, de la Sanidad Pública”. La presidenta y vecina de este bloque incide en que el nuevo nombre no le gusta:“mira, trabajo precisamente para la sanidad pública y estoy de la sanida pública hasta la mismísima coronilla”.

De hecho, según ella misma narra,están elaborando un escrito que dirigirán proximamente al alcalde José María González 'Kichi' o al área de Urbanismo para contarles su caso “a ver si ellos nos dan la solucíón”. Ella dice no saber de memoria lo que les va a costar el cambio del cristal o del vinilo, pero ya tienen un presupuesto preparado que le adjuntarán al Ayuntamiento cuando acusen en envío.

“Cuando viene aquí a vivir lo hice con mi marido, pero aquí me quedé viuda y cuando ocurrió tuve que pagarle al Ayuntamiento 40 euros para demostrarle que vivía donde vivía a pesar del cambio de nombre que ellos mismos (en este caso el PP) el nombre a la vía”.

A pocos metros, Pedro, que trabaja en la tienda De Castro bicicletas, lleva 8 años viviendo en la Juan Carlos I. Éste vecinos sí lo dijo con claridad:“Es una chorrada, una broma. Y mira que me considero más bien podemita y de izquierdas pero la ciudad tiene otras muchas proridades . Ya se están poniendo un poco pesados con esto de la memoria histórica y quieran o no, a Juan Carlos I no lo podrán borrar de la historia porque le quiten una avenida”. Pedro aprovecha para mostrarle a este periodista una queja:“Mire usted, ¿usted ve ese árbol? lleva 6 meses con esas dos vallitas de protección y nadie viene a solucionarnos el problema”.

Y Pedro sabe que cuando cambien el nombre de manera oficial tendrá que ponerse en contacto con todos sus proveedores para notificárselo, hacer cambios en el registro de la propiedad. Eso, una broma...”.

Rosario Díaz | Vecina del 22 de la Juan Carlos I "¿Para qué me voy a quejar si el Ayuntamiento terminará haciendo lo que le dé la gana?”

En el número 22 de la Juan Carlos I, Rosario Díaz lleva 58 años viviendo en esta calle:“Mire usted señor periodista. Soy republicana y sé que el Rey no ha hecbo nunca nada por Cádiz. A pesar de ellos, me da igual cómo se llame la calle. Y, además, para qué me voy a quejar si al final el Ayuntamento va a hacer lo que le dé la gana”.