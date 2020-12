La pandemia se lleva por delante el ocio infantil

Jesús Carrascosa tiene la mirada puesta en el 31 de enero de 2021. Lleva ya más de nueve meses con el Chiquipark de Cádiz cerrado a cal y canto. Confía en que ese día el Gobierno central tendrá que reconsiderar muchas cuestiones a la vista del resultado que se vaya obteniendo de las primeras vacunaciones y según vayan controlándose los posibles rebrotes que lleguen después de las fiestas navideñas.

"El Gobierno nos ha tenido desde marzo sin poder abrir nada y no sé cómo va a quedar la cosa en febrero". Carrascosa sigue dándole vueltas a la cabeza y su intención es abrir su negocio tal y como se conocía antes del decreto del estado de alarma, pero, mientras tanto, si el Gobierno se lo permite, su intención es abrir al menos la cafetería de Chiquipark. De hecho ahora mismo está negociando con varias franquicias para poder ofrecer actividades que puedan resultar atractivas para los más pequeños. "A los niños no los puedes traer al Chiquipark sin la piscina de bolas, sin el tobogán, sin los hinchables o sin el campo de fútbol y no darles nada a cambio. Si no, seguro que prefieren quedarse en la cafetería de su barrio o en el Paseo Marítimo".

José Carrascosa dejar caer esta reinvención con una cierta ilusión "para poder empezar a respirar de esta asfixia que nos tienen sometidos. Si se alarga todo más allá de enero la cosa ya sí sería de cierre y despidos total".

Comenta este empresario que no le encuentra mucha lógica a que los niños estén jugando en las plazoletas y en los juegos infantiles. "Seguro que nadie los limpia y que mis instalaciones están mucho más limpias e higienizadas. Eso se lo aseguro, pero aquí me tienen sin poder abrir".

Insiste en que lo de abrir la cafetería sería un plan B mientras no le permiten abrir el Chiquipark tal y como se conocía antes de la pandemia. Su personal sigue igual, en el arte y con muchas ganas de trabajar, "pero si el 31 de enero no nos dejan una opción no podremos mantener las instalaciones y el problema sería ya muy, muy gordo".

Los ertes le quitan el sueño. Ahora mismo Carrascosa ya tiene que hacerse cargo del pago de parte de la seguridad social de sus empleados en esta situación laboral temporal. Ya lleva muchos meses sacando dinero de sus ahorros para no tirar la toalla. Le puso el cartel de se vende a uno de sus locales, "pero ahora nadie quiere comprar nada".

Afirma el propietario de Chiquipark que en esa nave hay una gran inversión "y media vida de mi trabajo y de mi esfuerzo y tirar la toalla significaría que tendría que venderlo como una nave pura y dura, y eso no vale dinero porque las naves están ahora todas vacías. Tengo que seguir intentando apostar por mi negocio", reitera Jesús Carrascosa.

Ahora está más animado con lo de la vacuna que en otras entrevistas que ha concedido a este periódico durante la pandemia. "A lo mejor el primer trimestre lo tenemos aún un poco complicado pero confío en que a partir del primer trimestre no nos sacrifiquen más y nos dejen abrir aunque sea con la piscina de bolas cerrada pero el tobogán, el hinchable y el campo de fútbol abiertos para que los niños los puedan usar.

Carrascosa quiere hacer hincapié en que "nosotros queremos seguir apostando, pero no nos pueden seguir sacrificando tanto, tanto. Hemos aguantado el tirón. Hemos hecho lo que hemos podido". Recuerda con lástima que estas fechas el Chiquipark "era una auténtica locura, con todas las fiestas que se hacían...".