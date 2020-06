Un padre o una madre. Un abuelo o una abuela. Nadie termina de entender por qué la desescalada tras la pandemia del coronavirus no ha contemplado aún la repartura de los parques infantiles. Sus columpios permanecen aún prescintados, cuando en la mayoría de los centros escolares han dado ya carpetazo definitivo a las clases.

Todos los echan de menos, en una medida o en otra, los abuelos porque necesitan de esos espacios a los que llevar a sus nietos mientras sus padres teletrabajan o se van incorporando paulatinamente a sus puestos de trabajo. Y los padres, los que aún luchan por encontrar un divertimento para los más pequeños, necesitan al menos saber el por qué no se dado ya luz verde al uso de estos espacios de ocio.

Ni la subdelegación del Gobierno ni el propio Ayuntamiento saben aún responder a esta cuestión. Y más choca después de haber visitado el piojito esta mañana de lunes en la que eran numerosísimos los carritos con niños bajo el sol de este falso verano.

Y no sólo es el piojito. Se han reabierto las plazas de toros, los salones de juegos de azar, peluquerías, bares... Ya prácticamente el que no ha abierto es porque no le ha dado la gana o porque su situación económica no se lo permite por lo que sea.

Por contra, resulta singular que los parques infantiles integrados dentro de los centros comerciales sí están abiertos ya para los más pequeños de la casa. La explicación está en que estas zonas de ocio infantil sí están controlados, o al menos así debería ser, y se limpian cada corto periodo de tiempo. Sin embargo, de momento la infraestructura de mantenimiento de parques y jardines aún se saltan los columpios ya que están todos precintados y acotados al paso para evitar tentaciones.

Lo cierto es que los más pequeños fueron de los primeros en poder salir, aunque fuera una hora al día, a la calle siempre y cuando cumplieran con las normas de distancia, pueden jugar con sus propios juguetes y con amigos, si guardan las distancias y llevan las mascarillas, pero no pueden ir a los columpios. Los parques infantiles están cerrados.