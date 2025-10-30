La oposición abandona el Pleno de Cádiz a petición de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio

La subida de temperatura en el Pleno de Cádiz tras la irrupción de las trabajadoras auxiliares del servicio municipal de la Ayuda a Domicilio en la sesión de este mes de octubre no sólo ha provocado la paralización del debate de los puntos del orden del día, sino también el abandono en bloque de todos los concejales de la oposición del salón de Plenos.

La plantilla de Ayuda a Domicilio, que ya mostró su indignación del pasado pleno de septiembre, regresó al arco plenario poco antes de las diez de la mañana para reiterar con fuerza y rabia "los incumplimientos" de la empresa concesionaria, Óbolo, y exigir al alcalde la municipalización del servicio municipal. La conversación pública era imposible de proseguir, pero en todo momento se dejó a las trabajadoras expresar su indignación con libertad con el silencio de la clase política como escenario.

A las proclamas de Ayuda a Domicilio se unieron también las reivindicaciones de los trabajadores de la empresa pública Emasa, cuyo convenio colectivo está bloqueado, por lo que el nivel de la protesta fue subiendo de decibelios.

La situación llegó a un punto sobre las once y media de la mañana, dos horas después del inicio del Pleno, que la representación de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio jaleó a la oposición para que abandonaran la sesión. Y así ha sido, los concejales de Adelante Izquierda Gaditana y PSOE se han levantado, como activados por un resorte, de sus asientos para dejar en soledad al alcalde y equipo de Gobierno del Partido Popular.

Tras los primeros momentos de asombro, el alcalde ha tomado la palabra para informar a la ciudadanía de que la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Maite González, informaría a los portavoces del resto de grupos de que el Pleno iba a continuar. Con todo, el primer edil ha consultado sobre la marcha con el secretario del Ayuntamiento sobre el procedimiento a seguir a partir de ese momento. Es decir, si los puntos presentados por AIG y PSOE debían ser retirados por las formaciones o debían ser votados al estar en el orden del día de la sesión.

Informados todos los portavoces y resueltas las dudas, tanto Adelante Izquierda Gaditana como el PSOE han presentado sendos escritos a la Secretaría municipal para retirar sus respectivos puntos del debate. El Pleno se ha reanudado, al filo de las doce del mediodía, con las mociones presentadas por el equipo de Gobierno, aunque también se han retirado las del grupo municipal del Partido Popular.