Óscar Torres: "Hoy a Bruno García le ha faltado empatía, sensibilidad y humildad"

"Al enorme catálogo de incapacidades que Bruno García lleva demostrando a lo largo de los dos años que lleva como alcalde, hoy se suma la de no saber dirigir y presidir un Pleno como líder del Ayuntamiento de Cádiz. Hoy a Bruno García le ha faltado empatía, sensibilidad y humildad con los dos importantes colectivos de trabajadores y trabajadoras de la ciudad". Así de implacable se ha mostrado el portavoz del PSOE en el Consistorio gaditano, Óscar Torres, con la actitud del primer edil durante el desarrollo de las protestas de las plantillas de Emasa y Ayuda a Domicilio durante el Pleno ordinario de este jueves.

Una sesión que ha sido abandonada tanto por los concejales socialistas como por los ediles de Adelante Izquierda Gaditana apenas dos horas después de su inicio. "Desde primer momento, nuestro compromiso es con las trabajadoras y ellas hoy nos han solicitado claramente que las apoyáramos y que abandonáramos la sesión, y así lo hemos hecho. Nuestra obligación hoy es estar junto con las trabajadoras de este servicio tan importante para la ciudad", ha explicado Torres que no se resiste a recordar que "cada grupo tiene sus razones para abandonar un Pleno, el PP lo hizo en noviembre de 2021 por el cambio de nombres de las calles y nosotros para estar con las trabajadoras, cada uno tiene las prioridades que tiene", ha dicho con no poca carga de ironía.

Con todo, Óscar y el resto de ediles sociales se han puesto a disposición del alcalde "cuando considere convocar un Pleno extraordinario para debatir las mociones porque entendemos que son temas importantes y que deben ser tratados", informa sobre los puntos de los grupos municipales que, ante las circunstancias, los tres partidos han decidido retirar del orden del día.

También ha sostenido el portavoz del PSOE que lo que ha ocurrido este jueves en el Pleno "se veía venir" porque a lo largo de los dos y medio año de mandato "han sido infinidad de colectivos, como parques jardines, instalaciones deportivas, tranvías, ayuda domicilio, emasa, los que vienen a demostrar su discrepancia con la política laboral de este equipo de Gobierno, y tenía que llegar la gota que colmara el vaso, y ha pasado hoy".

De esta forma, Torres pide al alcalde "que deje de mentir a las trabajadoras, que obligue a la empresa Óbolo a cumplir los acuerdos tanto en las nóminas, que no pueden estar con las carnes abiertas, y con la situación laboral de las trabajadoras, algunas fuera de reglamentación y con contratos fuera de fechas". Además, también ha incidido en apostar por la municipalización de un servicio con el que ahora mismo "la empresa se embolsa 2 millones de euros cada año", dinero que desde el PSOE invertirían "en mejorar las condiciones de las casi 400 trabajadoras y del servicio a los más de 1.000 usuarios".

Una municipalización que desde el PSOE también ven viable, "aunque el camino sea farragoso, lento y difícil, pero habrá que empezar a recorrerlo, y las trabajadoras son conscientes de todo eso, de que el camino es largo, pero lo quieren, y nosotros, también", ha recomendado Torres que, al contrario de lo que sostiene el alcalde de Cádiz, sí ha asegurado que "existen herramientas jurídicas para echar a la empresa Óbolo por sus incumplimientos".

Con respecto a los trabajadores de Emasa, Torres apoya sus reivindicaciones, pero no pide, como así lo han hecho los trabajadores, la dimisión del concejal José Manuel Verdulla. "No, que no se vaya, que se quede, arregle lo que está pasando y luego que haga lo que quiera", ha decidido.