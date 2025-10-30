Bruno García: "No vamos a parar hasta que Óbolo cumpla con el pliego y con los acuerdos del Sercla"

Las protestas "legítimas", "que no se han frenado en ningún momento", de las trabajadoras auxiliares de Ayuda a Domicilio, y la decisión de la oposición de abandonar el salón de Plenos ante la petición de la plantilla, han sido contestadas por el alcalde de Cádiz, no con la promesa de municipalización que tanto esperan las auxiliares, sino con su voluntad de meter a la empresa concesionaria en vereda. "No vamos a parar hasta que Óbolo cumpla con el pliego y con los acuerdos del Sercla", ha dicho.

Una voluntad que se traduce en "trabajo, trabajo técnico", ha definido Bruno García que ha mostrado el requerimiento por una serie de incumplimientos -"faltas en recursos materiales, de equipamientos y de metodología de trabajo"- que desde el Ayuntamiento se le envió el pasado 22 de octubre a la adjudicataria, que viene acumulando incidencias con las trabajadoras y con la dotación del servicio desde que asumió su gestión en agosto.

"Ellos nos contestaron, pero su respuesta fue insuficiente para nosotros. Así se lo hemos hecho saber en un segundo requerimiento que ya está enviado y que la empresa tiene que contestar antes del 3 de noviembre", ha explicado el primer edil, que también informó de estos últimos movimientos a la representación de las trabajadoras en una reunión que se produjo este martes 28 de octubre.

"Y les digo lo que les dije a ellos ese día, estamos exigiendo a la empresa que cumpla el pliego al 100% , al igual que los acuerdos alcanzados en Sercla. Los requerimientos es la fórmula legal que tiene el Ayuntamiento de defender los derechos de las trabajadoras y los acuerdos alcanzados", ha argumentado el alcalde que "en honor a la verdad" ha reconocido que en este tiempo "la empresa ha ido cumpliendo una serie de hitos". "Pero, otros no, está claro, y vamos a seguir exigiéndolos. Lo digo bien claro, lo tiene que cumplir absolutamente todo", se apresura a subrayar.

Con todo, y aunque la respuesta del día 3 de noviembre de Óbolo continuara siendo poco satisfactoria, el responsable de la ciudad reconoce que necesita armar con más contundencia un expediente para expulsar a Óbolo del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz, que ganó en un procedimiento de licitación público. "Si una empresa no cumple, eso hay que acreditarlo, y para poder acreditarlo, tienes primero que requerir, que estamos en ese proceso. Pero simplemente con estos requerimientos que tenemos ahora, tampoco se puede porque, como he dicho, con el primer requerimiento se han producido soluciones, hemos hecho un segundo, y se van a hacer soluciones. Tiene que ser un incumplimiento muy grave, tasado, pero eso no lo decido yo, es una decisión técnica", ha explicado.

"El cinismo de la oposición es de libro"

La municipalización es un vía que el alcalde no contempla todavía, una fórmula que piden las trabajadoras y la oposición, a la que Bruno García acusa de "cinismo de libro".

"Los que ahora tienen la bandera de la municipalización son los que tuvieron ocho años para hacerla y que en la última bocanada de aire que tenían lo que hicieron fue sacar un pliego de 15 euros la hora. Les recuerdo que el nuestro es de 20 euros para que se pudiera cumplir con el acuerdo del Sercla. La palabra y los hechos en la oposición no coinciden, es cinismo. Lo hemos visto también en el Pleno con Navalips, renta libre cuando son de ellos y pisos de lujo si los promueve el Partido Popular; y en los autobuses, que por mandarles a la empresa un papel piensan que se liberan del acto adminsitrativo que exige la ley", ha criticado.