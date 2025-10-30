El Pleno de Cádiz interrumpido por la indignación de la Ayuda a Domicilio: "¿No te da vergüenza alcalde?"

Apenas una hora del inicio del Pleno de octubre de la ciudad de Cádiz, las trabajadoras auxiliares de la Ayuda a Domicilio han vuelto a la sesión ordinaria, como ya hicieron en el mes de septiembre, con carteles y proclamas en mano para encarar al alcalde debido a los incumplimientos de la empresa concesionaria que la plantilla lleva denunciando desde que Óbolo se hizo cargo del servicio en agosto de este año. "¿No te da vergüenza alcalde?", "¡Municipalización!", "¡No se juega con los mayores, alcaldes!", son los gritos que tienen paralizado el Pleno en la mañana de este jueves.

Las trabajadoras, que desde el pasado 20 de octubre se concentran a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz cada lunes y jueves, no han dudado en irrumpir en el Salón de Plenos donde se estaba debatiendo el quinto punto del día, la revisión de oficio del suministro de seis autobuses urbanos. Un asunto que se ha quedado suspendido en el aire ante los gritos reivindicativos de una plantilla que no quiere que le vendan "más humo" y claman por "la municipalización".

"Tú no hablas hoy aquí, alcalde", advierten las trabajadoras que piensan estar aquí "hasta las dos de la tarde" si el Ayuntamiento no expulsa a "la empresa pirata Óbolo", definen, del servicio. "Se han reído de usted, alcalde", le recrimina la plantilla a un Bruno García que desde su asiento presidencial aguanta, como puede, cada insulto y reclamación de unas mujeres en "situación límite", con "salarios miserables" y "partidas las espaldas", las palabras con las que una de las trabajadoras ha iniciado la protesta entre lágrimas.

A sus lemas y dardos verbales se unen los trabajadores de Emasa que desde el inicio del Pleno asistían en silencio, pero con sus carteles contra el presidente de la empresa pública, José Manuel Verdulla, ante el bloqueo de la negociación de su convenio colectivo, a una sesión que se ha ido (y se está) calentando a pasos agigantados. "¡Una sola lucha, una sola clase!", espetan a los responsables públicos ambas plantillas.

"¡Estamos hartas, hartas, ¿por qué nos tratáis así? Trabajamos con personas, no somos fontaneros, ni electricistas, trabajamos con vidas, con eso no se negocia, ni se vende. Alcalde, ¿hasta cuando vamos a aguantar? Nos has vendido, nos has metido a la peor empresa y te lo dijimos, alcalde, estamos hartas de incumplimientos. ¡Municipalice el servicio ya!", encadena con rabia otra de las trabajadoras mientras que sus compañeras corean la municipalización y hablan ya de ir a la huelga.

"¡Me encierro en el Ayuntamiento, alcalde, me encierro. Y si esto no se arregla, nos vamos a la huelga". Son las advertencias de una plantilla que a la hora en la que se escribe esta información continúa, desesperada, paralizando el Pleno de Cádiz.

"¿Nos permiten por favor continuar con el Pleno de Cádiz?", se dirige el alcalde a las trabajadoras media hora larga después de que la sesión haya sido frenada. "No te lo permito, alcalde, no te lo permito", contestan.