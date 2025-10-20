Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cádiz claman por "una solución ya" a las puertas del Ayuntamiento

Amparo toma el megáfono para poner voz a todo un colectivo. "Por supuesto, la empresa pirata Óbolo que se vaya ya", "la solución es la municipalización", "nos ha metido Bruno en una empresa de las peores, y se lo advertimos..." Amparo, trabajadora auxiliar de Ayuda a Domicilio de Cádiz, lee el manifiesto con toda la fuerza y convicción que transmiten las compañeras y compañeros que la rodean este mediodía del 20 de octubre a las puertas del Ayuntamiento Cádiz, en la primera de las concentraciones que forman parte de un calendario de movilizaciones de una plantilla "harta" e "indignada" por "las promesas no cumplidas". "Las de la empresa y las del alcalde de Cádiz", dicen.

Como estos días ha explicado el representante del comité de empresa, Óscar Miraut, las trabajadoras auxiliares del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz han tomado la decisión de volver a salir a la calle por las diferentes incidencias que han sufrido en sus "nóminas" y en sus "condiciones laborales" después de que la nueva empresa adjudicataria se hiciera cargo de este servicio municipal el pasado 1 de agosto. Y aunque ya se subsanaron aquellas primeras nóminas de cinco o trece céntimos de sueldo -"justo en el mes en el que muchas de estas mujeres tenían que comprarle los materiales del colegio a sus hijos"-, no se ha conseguido percibir ni el plus de 200 euros perteneciente al mes de agosto (sí el de septiembre); ni quitarle el apellido, "puesto unilateralmente por la empresa", de transitorio; y tampoco evitar nuevas incorrecciones en los cobros de trabajadoras, en algunos casos, como ha detallado Amparo en su proclama, "que todavía no están ni dadas de alta". "Es que no hemos firmado ni el contrato de subrogación, esto es una vergüenza", lamenta.

"Somos imprescindibles, nuestro trabajo vale y se nota, por eso queremos menos promesas y más soluciones y le recuerdo al alcalde que trabajamos con personas (...) Nos ha metido Bruno en una empresa de las peores que hay, que se lo advertimos, porque en el Pleno se lo advertimos", ha proseguido la trabajadora que, entre gritos de "¡Queremos una solución ya!", recordaba la tensa sesión plenaria vivida en el mes de septiembre protagonizado por muchas de estas mujeres que le contaron en primera persona al servidor público lo que significaba en sus casas y en su piel los primeros problemas que estaban teniendo con Óbolo.

Como aquel día, en la concentración que se ha vivido este lunes en la plaza de San Juan de Dios, la solución por la que claman tiene un nombre, ¡municipalización! Y, por supuesto, a Óbolo, "ni verla", dicen las trabajadoras que han acudido a la concentración, un número "considerable" teniendo en cuenta que desde la representación de los trabajadores no se ha querido que estas protestas -que se sucederán de manera indefinida todos los lunes y jueves de 12.00 a 14.00 horas- afecten a la atención a los usuarios del servicio. "Estamos llamados el comité y las trabajadoras que en esta franja horaria no están trabajando", precisa Miraut "satisfecho" con esta primera concentración.

Una protesta que, hasta ahora, no ha calado en el equipo de Gobierno, que no se ha puesto en contacto con la representación de los trabajadores. Sí estuvieron en la convocatoria reivindicativa dando su apoyo a la plantilla representantes de la oposición como Óscar Torres (PSOE) y David de la Cruz y Helena Fernández (Adelante Izquierda Gaditana). "Pero nosotros esperamos que el alcalde, principal firmante del acuerdo del Sercla que la empresa está incumpliendo, nos acabe dando una solución", confía el portavoz de la plantilla que sí considera ajado el compromiso de Óbolo. "Esta misma mañana, casualmente, ha venido un representante de la empresa intentando un poco lavar la imagen, pero nosotros le hemos dicho la situación que tenemos, que la documentación no se está entregando, que siguen produciéndose incidencias y que tampoco fue la mejor manera para recuperar la confianza del colectivo ese comunicado donde nos ponían de mentirosos, porque es que las irregularidades son las que son".

Óscar Miraut también confirma que ya se ha iniciado la tramitación del expediente de huelga que comenzaría con "unos paros parciales", sin embargo, están a la espera de "cómo se desarrollan, primero, las concentraciones" a las puertas del Consistorio gaditano porque las trabajadoras "lo que quieren es causar el menor impacto posible a los usuarios". "Pero si no obtenemos respuesta o solución, pues por supuesto, iniciaremos los paros parciales", confirma.